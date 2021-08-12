Третина підтримала, ще третині – байдуже: як українці ставляться до відставки Авакова

Верховна Рада 15 липня відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Третина українців підтримала це, ще третина байдуже поставилася до цієї події.

Про те, як українці сприйняли відставку Авакова, свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова.

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Ставлення українців до відставки Авакова

33% опитаних оцінили відставку міністра позитивно,

15% – негативно,

37% поставилися байдуже (15% вагалися з відповіддю).

Різниця між часткою тих, хто сприймає подію позитивно, і тих, хто негативно, є найбільшою серед представників електорату політичної партії "Слуга народу" (25%). Натомість серед виборців партії "Опозиційна платформа – За життя" різниця становить 16%, серед прихильників "Європейської солідарності" – 10%, серед виборців ВО "Батьківщина" – 9%.

Очікування щодо змін у роботі міністерства

Відповідаючи на запитання, як зміниться діяльність МВС після відставки Авакова і призначення на цю посаду Дениса Монастирського, більшість заявила, що ніяк.

41% – діяльність відомства не зміниться,

13% – вона погіршиться,

10% – покращиться (36% вагалися з відповіддю).

Серед тих, хто позитивно ставиться до відставки Авакова, 36,5% переконані, що діяльність МВС не зміниться, 25% – покращиться, 5% – погіршиться.

Серед тих, хто негативно сприйняв відставку міністра, 51% вважають, що діяльність відомства погіршиться, 26% – не зміниться, і лише 3% – що вона покращиться.

Серед тих, хто ставиться до відставки Авакова байдуже, переважає думка, що діяльність МВС після його відставки не зміниться – 60%, 3% думають, що вона покращиться, 4% – що погіршиться

Сподівання на покращення діяльності МВС частіше за інших висловлюють виборці партії "Слуга народу" (25,5%), а побоювання, що вона погіршиться – виборці "Європейської солідарності" (26%).

Що відомо про опитування Дослідження провів Центр Разумкова. У період з 29 липня по 4 серпня методом інтерв'ю опитали 2 019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.

Відставка Авакова: коротко