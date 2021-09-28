Як Усик – з Джошуа: у "Нафтогазі" готові розібратися з "Газпромом"

У "Нафтогазі" заявили, що готові розібратися з Росією та "Газпромом". Це може відбутись, подібно до того, як Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа.

Глава "Нафтогазу" пояснив, що варто покладатись на "силу права". Про це Юрій Вітренко розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Контракт з "Газпромом" є ненадійною гарантією, – Вітренко про транзит газу через Україну

Як Усик – з Джошуа: Вітренко пояснив, як можна перемогти Росію у газовому питанні

Глава "Нафтогазу" заявив, що Україна вирішить питання щодо транзиту газу Росією через територію України з допомогою права: "Наша сила в правовій обґрунтованості нашої позиції".

Юрій Вітренко пригадав успішний досвід, коли Україна перемогла Росію за допомогою сили права у Стокгольмському арбітражі.

Наприклад, вчора (26 вересня – 24 канал) був бій, де наш українець (Олександр Усик – 24 канал) переміг за рахунок боксерської техніки, майстерності, а не за рахунок фізичної сили. Джошуа був набагато більше, довші руки, всі говорили, що немає у Усика шансів, але шляхом техніки і боксерської підготовки він переміг,

– пригадав Вітренко.

Додав, що це трапилось так само, "як ми перемагали раніше "Газпром", будучи "андердогами". Ніхто не вірив, що можемо перемогти".

"Якраз шляхом цієї сили права ми перемогли і зараз хочемо зробити те ж саме", – запевнив глава "Нафтогазу".

Останні новини щодо газу та "Північного потоку-2"

10 вересня російський "Газпром" заявив, що завершив будівництво газопроводу "Північний потік-2". ЗМІ писали, що його можуть запустити вже з 1 жовтня.

Радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль пояснила, що запуск "Північного потоку-2" неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи. Згодом у Росії також це визнали.

Юрій Вітренко заявив, що транзит газу через Україну – обов'язкова умова сертифікації "Північного потоку-2".