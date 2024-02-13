Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

12 лютого, Президент України Володимир Зеленський вже вдев’яте підписав законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на наступні 90 діб.

12 лютого, Президент України Володимир Зеленський вже вдев'яте підписав законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на наступні 90 діб.

Як покроково відбувається сам процес мобілізації у 2024 році – від вручення повістки до потрапляння у навчальний центр – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Повістки

Шлях до мобілізації починається з отримання повістки. Її можуть вручити будь-де в Україні, оскільки закон не визначає точного переліку місць, а відповідно – відкриває широкі можливості перед тими, хто роздає повістки.

Натомість закони мають вичерпний перелік тих осіб, які мають таке право.

Хто може вручати повістки

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;

керівники закладів освіти;

управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівники).

Хто не має права вручати повістку

поліцейські;

військовослужбовці (в тому числі представники ТрО);

посадові особи Державної прикордонної служби України.

Види повісток

для уточнення даних;

на проходження ВЛК;

мобілізаційне розпорядження (видається, якщо медкомісія визнала придатним для військової служби);

для призову на строкову військову службу (в умовах воєнного стану не вручається).

У разі відмови від отримання повістки та ігнорування викликів до ТЦК та СП може настати адміністративна відповідальність, яка у разі злісних порушень може перерости у кримінальну. Адмінпротоколи мають право складати керівники ТЦК та СП, кримінальні порушення – вже царина поліції.

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Відстрочка та бронь

Студенти вишів та учні коледжів мають право на відстрочку від мобілізації, якщо вони вчаться на денній або дуальній формі навчання.

Відстрочка поширюється

на здобувачів професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти,

на асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Відстрочка не поширюється

на заочників.

Хто має відстрочку під час навчання

Учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;

студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;

аспіранти та докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти III – IV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;

асистенти-стажисти.

Чоловіки, що вступають до аспірантури чи докторантури, у період між отриманням диплома магістра і власне вступом, позбуваються права на відстрочку і знову набувають це право, лише коли йде їхнє зарахування на навчання.

Студенти чи аспіранти не мають імунітету на отримання повісток – їм все одно потрібно з’явитися до ТЦК та СП для уточнення та перевірки документів. Потрібно буде також подати довідку про зарахування до вишу та заяву про надання відстрочки (у довільній формі), а ТЦК та СП повинен надати відстрочку та зробити відповідну відмітку у військово-обліковому документі.

Крім студентів правом на відстрочку від призову під час мобілізації користуються особи, рідні яких загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі у бойових діях, а також особи, на утриманні яких перебувають 3 чи більше неповнолітніх дітей.Також особи, які самостійно виховують неповнолітніх або виховують дитину з інвалідністю (або вона має тяжкі захворювання) віком до 18 років, особам з інвалідністю та тимчасово непридатними за станом здоров’я на термін до шести місяців. Особам, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю або мають на утриманні одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, особи, зайняті постійним доглядом за близькими родичами, які того потребують, опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною.

Також дозволяє уникнути мобілізації бронь. Вона не назавжди – як правило, бронь видається на строк до 6 місяців і може бути поновлена. Бронь мають працівники стратегічних підприємств, народні депутати та депутати Верховної Ради Кримської автономії, а також деякі силовики.

Хто підлягає загальній мобілізації?

Якщо ви чоловік у віці від 18 до 60 років – ви цільова група і можете бути мобілізовані до лав Сил оборони. Це стосується і тих, хто перебуває на військовому обліку, і тих, хто не перебуває або знятий за станом здоров'я. В умовах воєнного стану вони можуть бути визнані придатними або обмежено придатними.

Мобілізації підлягають особи, які мають військовий досвід, тобто служили у лавах ВСУ (строкова служба чи служба за контрактом).

Але якщо вони не мають досвіду військової служби, це не проблема – чоловіки у віці від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, також можуть бути мобілізовані.

Нині у Верховній Раді проходить обговорення новий законопроєкт про мобілізацію. Серед можливих новацій – скасування строкової служби та зниження віку мобілізації з 27 до 25 років.

Також мобілізуватися до лав Сил оборони України можна добровільно. У такому разі обмеження у вигляді віку, воєнного досвіду та здоров’я не враховуються. Це стосується також і жінок.

Важливою умовою є визнання придатності (повної чи обмеженої) до військової служби.

Хто визначає придатність Цим займаються Військово-лікарські комісії, скорочено ВЛК. Саме вони проводять обстеження та визначають, чи годиться людина до військової служби.

Як потрапити на ВЛК

Тут є декілька шляхів. Це можна зробити за власним бажанням або за розпорядженням ТЦК та СП (колишні військкомати, нині – Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки). Потрапити до них не так і просто – зараз вони працюють з 9 до 18:00 і далеко не завжди можуть прийняти всіх охочих.

До того ж є норма про необхідність проходити ВЛК раз на 5 років у мирний час, у воєнний час хронологія інша – в залежності від ситуації, періодичність проходження ВЛК може складати лише декілька місяців.

Запрошенням на проходження ВЛК є повістка. Вона не означає мобілізацію. Здебільшого це робиться для уточнення облікових даних та можливого проходження військово-лікарської комісії.

Саме проходження ВЛК має свої особливості. Якщо у вас є обмеження за станом здоров’я – краще повідомити про них ТЦК та СП заздалегідь, а також зібрати на ВЛК пакет медичних документів з медичною карткою та усіма необхідними довідками, результатами обстежень і інформацією про перенесені захворювання.

Після подачі документів військовозобов'язаним призначають:

загальний аналіз крові,

загальний аналіз сечі,

аналіз крові на антитіла – ВІЛ,

аналіз крові на гепатит B,

аналіз крові на гепатит C,

визначають групу крові,

резус-належність,

рентгенологічне обстеження.

Тим, кому вже за 40 років необхідно пройти вимір внутрішньоочного тиску і дослідження крові на цукор.

Якщо під час загальних аналізів визначають, що є погані показники, можуть призначати й додаткові обстеження.

Що після аналізів

обстеження хірурга,

терапевта,

невропатолога,

психіатра,

офтальмолога,

оториноларинголога,

стоматолога,

дерматолога,

іншими лікарями за показаннями.

Головне завдання ВЛК – визначення чи людина придатна, чи обмежено придатна, чи непридатна. Проходження ВЛК – обов'язок, відмова від проходження ВЛК є адміністративним правопорушенням.

Що відбувається після ВЛК і як людина потрапляє на "полігон"

Відповідно до висновків ВЛК ухвалюється рішення, чи буде людина мобілізована. Куди саме направлять мобілізованого – вирішують у ТЦК та СП, реагуючи на запити бойових частин і підрозділів. Втім, військовозобов'язаний може уникнути цього по суті "рандомного вибору" і подбати про себе самому.

Існує відкритий перелік воєнних спеціальностей – їх можна обрати, подати запит та почати готуватись. Також ви можете потрапити до конкретної бригади.

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Але перед цим мобілізовані мають пройти навчання та бойове злагодження. Виключення може бути лише для тих, хто мобілізується з досвідом військової служби та нетривалою перервою в її проходженні. Такі люди можуть направлятися відразу до бойових військових частин.

Ті ж громадяни, які раніше не проходили військової служби, призиваються до навчальних центрів, де відбувається навчання за визначеними спеціальностями – ті самі "полігони". Вони можуть бути як на території України, так і за її межами – завдяки добрій волі союзників з НАТО. Лише після цього військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади.

Де це все записано?

Правила та порядок загальної мобілізації визначають наразі чинні закони та нормативно-правові акти: