Як відключатимуть світло 27 грудня

Через російські обстріли в українській енергосистемі й досі залишається складна ситуація. У зв'язку з цим вимушено діють графіки відключень світла.

Застосування обмежень електроенергії будуть і впродовж п'ятниці, 27 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Як вимикатимуть електроенергію 27 грудня

У п'ятницю, 27 грудня заходи обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів триватимуть з 08:00 до 17:00 – пів черги відключень. Застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу також будуть з 08:00 до 17:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня/ Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Енергетики також радять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо, 25 грудня Росія завдала масованого удару по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі, що призвело до пожеж і руйнувань у багатьох областях. Сили ППО України збили велику кількість ракет і дронів, хоча частина з них досягла цілей.