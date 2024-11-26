Як відключатимуть світло в Україні 27 листопада
В Україні у середу, 27 листопада, знову вимикатимуть світло. Діятиме одна черга відключень.
Обмеження будуть з 7:00 до 20:00. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.
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Відключення світла в Україні
Причина цих тимчасових обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки цього обстрілу та ремонтувати пошкоджене обладнання.
Водночас в Укренерго наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком,
– просять енергетики.
Важливо. Актуальну інформацію та графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.
Нагадаємо, що станом на вечір 26 листопада майже 100 тисяч абонентів на Тернопільщині перебувають без світла. Усе через нічну російську атаку – було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.