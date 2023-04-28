Не лише фізіологічні особливості: Піонтковський пояснив, як відрізнити Путіна від двійників
Останнім часом у медіапросторі все частіше обговорюють двійників Путіна та як відрізняти їх від справжнього російського диктатора. Ймовірно, це питання набуло таких масштабів, що наявність двійників спростували вже у Кремлі.
Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – публіцист із Вашингтона. За його словами, поведінка людей із Путіним та його двійниками кардинально відрізняється.
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Справжній Путін – тільки у Кремлі
Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що у російського диктатора немає двійників та бункера. Це перший випадок, коли у Москві на такому рівні спростовують подібні заяви.
Складно спростовувати очевидне. Реальний Путін сидить за столом зі своїми міністрами на 10 метрів, лише "імператору" Сі дозволили наблизитися. І ніколи він не виступає перед натовпом чи з незнайомими людьми. А потім нам показують неймовірні кадри, як він "був" в Маріуполі та зустрічався з "мешканцями" міста,
– розповів Андрій Піонтковський.
Публіцист зазначив, що також варто зауважити різне ставлення оточення Путіна в постановних сценках. Коли перед людьми двійник – вони не ставляться до нього пошаною, радше навпаки. Зокрема, на зустрічі з генералами на окупованих територіях до начебто Путіна не виявляли особливої поваги.
На цій зустрічі, до речі, Путін чи то його двійник хотів показати, що Міхаїл Тєплінський та Алєксандр Лапін – "великі" генерали та мають підтримку військового керівництва. Хоч насправді навіть у Росії їх, зокрема Пригожин і Кадиров, характеризують як бездарних генералів.
"Це був показовий спектакль, організований генералами, щоб двійничок Путіна підтвердив, що Тєплінський та Лапін молодці та не відправлені у відставку. Погані у них справи", – підсумував Піонтковський.
Андрій Піонтковський про двійників Путіна: дивіться відео
Двійник Путіна на окупованих територіях: що відомо
- 18 квітня Владімір Путін начебто відвідав російських військових у Херсонській та Луганській областях. Під час візиту він подарував їм ікону та привітав із Великоднем.
- Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що на тимчасово окупованих територіях був двійник Путіна. "Бункерний" занадто піклується про своє здоров'я, аби ось так просто контактувати з безліччю людей. Навіть у Кремлі відстань Путіна від високопосадовців є щонайменше 18 метрів.
- З цією думкою погоджується також очільник ГУР МОУ Кирило Буданов. Він пояснив, що в поїздках російського диктатора має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу його забули.