Не лише фізіологічні особливості: Піонтковський пояснив, як відрізнити Путіна від двійників

Останнім часом у медіапросторі все частіше обговорюють двійників Путіна та як відрізняти їх від справжнього російського диктатора. Ймовірно, це питання набуло таких масштабів, що наявність двійників спростували вже у Кремлі.

Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – публіцист із Вашингтона. За його словами, поведінка людей із Путіним та його двійниками кардинально відрізняється.

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Справжній Путін – тільки у Кремлі

Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що у російського диктатора немає двійників та бункера. Це перший випадок, коли у Москві на такому рівні спростовують подібні заяви.

Складно спростовувати очевидне. Реальний Путін сидить за столом зі своїми міністрами на 10 метрів, лише "імператору" Сі дозволили наблизитися. І ніколи він не виступає перед натовпом чи з незнайомими людьми. А потім нам показують неймовірні кадри, як він "був" в Маріуполі та зустрічався з "мешканцями" міста,

– розповів Андрій Піонтковський.

Публіцист зазначив, що також варто зауважити різне ставлення оточення Путіна в постановних сценках. Коли перед людьми двійник – вони не ставляться до нього пошаною, радше навпаки. Зокрема, на зустрічі з генералами на окупованих територіях до начебто Путіна не виявляли особливої поваги.

На цій зустрічі, до речі, Путін чи то його двійник хотів показати, що Міхаїл Тєплінський та Алєксандр Лапін – "великі" генерали та мають підтримку військового керівництва. Хоч насправді навіть у Росії їх, зокрема Пригожин і Кадиров, характеризують як бездарних генералів.

"Це був показовий спектакль, організований генералами, щоб двійничок Путіна підтвердив, що Тєплінський та Лапін молодці та не відправлені у відставку. Погані у них справи", – підсумував Піонтковський.

Андрій Піонтковський про двійників Путіна: дивіться відео

Двійник Путіна на окупованих територіях: що відомо