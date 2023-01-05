Знищено майже все: як Бахмут змінився за рік – супутникові знімки
Джерело:Maxar Technologies
Сьогодні Бахмут є одним з найгарячіших місць театру бойових дій. Ба більше, протягом останніх шести місяців місто було центром інтенсивних боїв.
Тож у мережі показали, яких змін за час повномасштабної війни зазнало місто. Якщо коротко – жахливих.
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Місто майже повністю знищене
Так, на опублікованих супутникових знімках видно, що від будинків, де колись кипіло життя, залишились одні руїни. Відомо, що станом на сьогодні окупантам вдалося зруйнувати понад 60% міста.
Місто було центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури. До 1 серпня 2022 року, після 4 січня 2023 року,
– зазначили у мережі.
Як змінився Бахмут з початку повномасштабної війни / Фото твіттеру Maxar Technologies
Попри обстріли у Бахмуті лунає музика
Попри інтенсивні бої, українці не втрачають духу. Так, нещодавно мережу вразило до глибини душі відео, де військовий України заграв на піаніно під акомпанемент звуків обстрілів та на тлі розбитого вікна.
Від відео неможливо стримати емоції.
Понад 60% Бахмуту зруйновано, але там досі лунає музика. Попри постійні обстріли. Вистоїмо,
– наголосили в Міністерстві культури.
Що відбувається в Бахмуті: останні новини
- За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, військовим України вдалося зірвати плани ворога щодо Бахмута та Соледара. Попри всі намагання, окупанти не змогли захопити Соледар й оточити Бахмут до 26 грудня, хоча таким був їхній останній дедлайн.
- Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає що росіяни уже обдумують "жест доброї волі" біля цього міста. Ба більше, на його думку, злам на фронті відбувся, і в росіян ніяких успіхів уже не буде.
- Також 5 січня стали відомі хороші новини з Бахмуту. Так, глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції за межі міста.