Ввечері обмеження зростуть: як завтра діятимуть графіки відключення світла

На території усіх областей продовжують діяти обмеження у використанні електроенергії. Наразі енергетики розповіли, як діятимуть графіки відключення світла завтра, 12 липня.

Зауважимо, що такі запровадження необхідні через величезну втрату потужностей внаслідок восьми ракетних і дронових ударів по українських електростанціях з початку року. Спека, яка наразі фіксується в Україні, лише погіршує ситуацію.

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У які години не буде світла завтра

Завтра, 12 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби,

– йдеться у повідомленні Укренерго.

Ба більше, зазначається, що з 16:00 до 23:00 обмеження будуть жорсткішими. За словами енергетиків, у цей проміжок обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. Водночас в інші години буде залучено три черги.

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У ДТЕК також зазначили, що завтра за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби", – додали там.

Зауважимо, що наразі в Україні та Європі спостерігається аномальна спека. Погодні умови дають додаткове навантаження на енергосистему, серйозно пошкоджену ворогом за останні 4 місяці.

До слова, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що ймовірно, дефіцит електроенергії почне зменшуватись уже через 10 днів. Завдяки цьому, кількість відключень має стати зменшитись.

Як зазначає Омельченко, зменшення кількості відключень варто очікувати в кінці липня, на початку серпня. До того ж триває ремонт пошкоджених підприємств. Ситуація з тепловими електростанціями й гідроелектростанціями також може стати набагато кращою.