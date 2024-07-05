Як вимикатимуть світло завтра та коли протягом доби обмежень буде більше

В Україні й досі зберігається складна ситуація стосовно енергетики. Тому доводиться застосовувати графіки погодинних відключень.

У ДТЕК розповіли, як вимикатимуть світло 6 липня. За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

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Коли не буде світла завтра

6 липня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби,

– йдеться у повідомленні енергетиків.

Водночас у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях у вечірні години відключення можуть відбуватись у світло-сірій зоні. Зауважимо, що світло-сіра зона це зона, за якої відключення світла можливі. Коли електрики немає точно – то це темно-сіра зона.

У разі будь-яких змін інформацію стосовно обмежень електроенергії наступного дня буде оприлюднено згодом. Радимо споживати електроенергію ощадливо.

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Відповідну інформацію підтвердили й в Укренерго. Там кажуть: "Завтра, 6 липня графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби".

Водночас, за словами енергетиків, з 17:00 до 22:00 будуть залучені три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

До слова, в усіх областях України з 9 по 24 липня діятимуть змінені графіки відключення світла. Зокрема, в один з днів протягом цих двох тижнів у кожній області не діятимуть обмеження.

В Укренерго пояснили, що в інших – світло вимикатимуть згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.