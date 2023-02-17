Незначні події тягнуть за собою великі наслідки: як війна в Україні впливає на світопорядок

Сьогодні ситуація у світі є дуже нестабільною. Війна, яку Росія цинічно розв'язала проти України порушила всі принципи співіснування різних країн та систем світогляду.

Мовиться як про формалізовані у різних документах, так і звичаєві принципи співіснування різних держав. Про це 24 Каналу розповів народний депутат та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський.

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Незначні події тягнуть за собою непередбачувані наслідки

"Зараз дуже нестабільна ситуація у світі, тому будь-які навіть незначні події, як могло б здаватися, тягнуть за собою непередбачувані наслідки", – підкреслив Веніславський.

Він наголосив, що ми маємо усвідомити значення викликів, які сьогодні постають перед нами. А далі працювати над світопорядком, де люди в різних країнах не боялися б за своє майбутнє.

Стабільність в Європі впливає на глобальну

Європа з точки зору загальної геополітики є одним зі стовпів стабільності у світі. Вона виступає об'єднанням сучасних цивілізованих країн з цінностями, закріпленими на рівні конституцій та міжнародних документів.

Нестабільність у Європі автоматично тягне за собою нестабільність в інших регіонах, зокрема в Азійському та Африканському,

– зауважив народний депутат.

Так, після Другої світової війни, коли руйнувалася колоніальна система, різні країни європи мали певні сфери впливу і в Азії, і в Африці, і подекуди в Латинській Америці. Традиційно це зберігається і сьогодні.

"Тут все дуже тісно взаємопов'язано, тому стабільність має бути насамперед на Європейському континенті й вона впливатиме на глобальну стабільність", – підсумував Веніславський.

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