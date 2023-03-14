Дев’ята країна у світі, яка скоро буде десятою: як війна впливає на демографію Росії

За даними видання The Economist, через смертність від коронавірусу, загибель на війні в Україні та втечу від мобілізації у 2020 –2023 роках населення Росії скоротилося від 1,9 до 2,8 мільйона людей. І це на додачу до звичайного демографічного погіршення. Та це добре для України, що населення країни-агресорки скорочується.

Так в коментарі 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що Росія – дев'ята країна у світі за кількістю населення.

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"Її випереджають такі країни як Бангладеш, Індонезія, Пакистан, Бразилія. Скоро вона стане десята, адже Мексика скоро випередить", – заявив політтехнолог.

Шейтельман переконаний, що в майбутньому населення Росії ще зменшиться. Мовляв, якщо країна-агресорка проіснує ще понад три десятки років, то вона не буде у першій двадцятці за кількістю населення. Ймовірно, і в тридцятці.

Чого хоче Росія

Політтехнолог зауважив, що питання в тому, на що саме претендує країна-агресорка. Мовляв, якщо вона б хотіла бути так званою національною державою російського народу, не тою, яка буде намагатися бути імперією та вести завойовницькі війни, то їй би вистачило населення.

"Канада чудово живе з не дуже великим населенням, а за територією – друга країна у світі. Казахстан теж не з найбільшим населенням, проте, шоста країна у світі за площею", – розказав він.

Михайло Шейтельман переконаний, що Росії всього було б достатньо, якби вона не намагалася вести світову війну. Але для того, щоби вести світові війни, треба велике населення. Він додав, що неможливо бути імперією з маленьким населенням.

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Що стримає російські амбіції

Те, що під час коронавірусу населення Росії скоротилося – це добре. Те, що зараз скорочується – добре. Це стримає російські амбіції імперські,

– розказав політтехнолог.

Усе через те, вважає він, що не буде ким воювати. За його словами, росіяни намагалися захопити Україну, щоби збільшити кількість тих, хто вміє воювати, а також отримати якісне населення. Адже зрозуміло, що рівень людського розвитку в Росії, зокрема, інтелектуального та ментального, вкрай низький.

"Ми маємо радіти, що в них зменшується населення. Можливо, вони перестануть казати ці нісенітниці про те, що в них "велика держава", – зауважив Шейтельман.

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