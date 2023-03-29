Путін підірвав авторитет Сі Цзіньпіна у світі заявою про передачу ядерки Білорусі, – Bloomberg

Президент Китаю Сі Цзіньпін не так давно був у Москві, де обговорював з главою Росії Путіним питання ядерної безпеки. Після від'їзду лідер ворожої держави заявив про намір передати Білорусі нуклеарне озброєння. На думку аналітиків, це не сприяє дружбі між Москвою та Пекіном.

У столиці ворожої держави гостював Сі Цзіньпін три дні, а після його від'їзду Путін поспішив сказати, що на території Білорусі буде збудоване сховище для зберігання тактичної ядерки Росії. Як констатували експерти, ніякого позитиву ця теза не мала для Пекіну.

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Китай вималював червоні лінії

У Bloomberg пишуть, що президент Китаю без перебільшення працює понаднормово, аби стати державним діячем на світовій арені, однак фактично Путін – замість того, щоб допомагати – лише підриває авторитет Сі Цзіньпіна.

Сі їздив до Москви на три дні, де він провів тривалі переговори з Путіним разом із тостами за їхню "безмежну дружбу". У спільній заяві вони заявили, що "всі ядерні держави повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном",

– йдеться у матеріалі.

Окрім того, там зазначено, якщо справді Москва передасть Мінську нуклеарне озброєння – це буде перший випадок, коли Росія передасть частину свого ядерного арсеналу за кордоном після розпаду Радянського Союзу.

Незалежно від того, чи блефує Путін зі своїм арсеналом, це ставить Сі в незручне становище в його зусиллях зробити Китай надійним посередником у конфліктах,

– зазначили аналітики.

Разом з тим вони наголосили, що Сі хоч і не підтримав, але й водночас різко не критикував Путіна щодо війни проти України. Проте одна заява все ж прозвучала з його боку досить переконливо та впевнено.

Стосується вона того, що Росія у жодному разі не повинна використовувати ядерну зброю у війні.

Путін хоче підняти свій авторитет