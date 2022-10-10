Не завжди потрібно долати ці почуття, адже вони можуть допомогти нам. Про це 24 каналу розповіла психологиня Олена Лашко.

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За її словами, тривога та стрес певним чином допомагають людині мобілізуватися у критичній ситуації: швидко зібрати речі, подбати про дітей.

Інша справа, якщо стрес та страх, що накопичується, паралізує і заважає діяти. Тут варто звертати увагу на те, як взагалі раніше людина справлялася з подібними станами,

– зазначила Лашко.

Як впоратися зі страхом під час обстрілів

Психологиня наголосила, що людина має поставити собі запитання, як зазвичай справляєтеся зі станом стресу і тією загрозою, яка виникає.

Зокрема, варто відповісти собі на кілька питань.

Що я можу зробити прямо зараз?

Що я вже роблю?

Що можу зробити ще, щоб убезпечити себе та свою сім'ю?

Як українці здатні згуртуватися проти ворога

На тлі російського терору 10 жовтня українці почали закривати різноманітні збори для потреб української армії. За словами Лашко, українці не вперше згуртувалися на фоні зовнішнього ворога.

Ми можемо відчувати страх, це природно. Але цей страх точно не здатний нас паралізувати. Це доведено не одним поколінням українців,

– зазначила психологиня.

Як допомогти дітям під час ракетних атак

Багато людей, у тому числі родин з дітьми, живуть у постійному стресі через обстріли. Зокрема, це стосується тих, хто з певних причин не може покинути зону бойових дій.

Найголовніше у таких випадках – підтримувати зв'язок зі своєю дитиною. Це стосується не тільки дітей, а й дорослих. Треба бути у постійному контакті, обмінюватися емоціями, дозволяти дитині розповісти свої емоції в родині,

– зазначила психологиня.

За її словами, найгірше, що може бути у такій ситуації, – це удавати, що нічого не відбувається.

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"Не треба ігнорувати ті почуття, які виникають у мами, тата, дитини, братика чи сестрички. Потрібно давати усьому цьому простір в родині. Це найбільш ефективний підхід", – наголосила Лашко.

Чому варто дбати про себе

Вона додала, що обов'язково потрібно підтримувати себе і піклуватися про себе.

Коли ти дбаєш про себе, то маєш більше сил, аби піклуватися про інших,

– зазначила психологиня.

Аби допомогти собі впоратися зі стресом у критичній ситуації, можна звернутися за підтримкою фахівців.

Куди можна звернутися за психологічною допомогою

За словами психологині, зараз в Україні працюють багато психологів, які можуть надати допомогу онлайн або телефоном. Зокрема, можна зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію кризової підтримки при Українському ветеранському фонді.

Важливо! Ви можете звернутися на гарячу лінію кризової підтримки при Українському ветеранському фонді за номером: 0800 33 20 29. Гаряча лінія працює щодня цілодобово.

Як налаштувати себе на позитив в умовах війни

Як словами Лашко, події, які розгортаються в Україні, не можуть не викликати смуток. Вся Україна болісно переживає такі випадки, як атаки на Запоріжжя 9 жовтня або ракетні удари, від яких 10 жовтня потерпав Київ та інші українські міста.

Олена Лашко Психологиня Через це неможливо не засмучуватися. Однак є таке спостереження, що люди після початку повномасштабного вторгнення, переживши гострий стрес ще в лютому – березні, перестали відкладати життя на потім. Ми вже не чекаємо на світло в кінці тунелю, а намагаємося будувати життя в тих умовах, що маємо.

Психологиня додала, що саме з такого налаштування виникає згуртованість українців та здатність згуртуватися у будь-якій ситуації, що склалася.

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Масована ракетна атака на Україну: коротко