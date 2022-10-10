Не всегда нужно преодолевать эти чувства, они ведь могут помочь нам. Об этом 24 канала рассказала психологиня Елена Лашко.
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По ее словам, тревога и стресс помогают человеку мобилизоваться в критической ситуации: быстро собрать вещи, позаботиться о детях.
Другое дело, если накапливающийся стресс и страх парализует и мешает действовать. Здесь следует обращать внимание на то, как вообще раньше человек справлялся с подобными состояниями,
– отметила Лашко.
Как справиться со страхом во время обстрелов
Психологиня подчеркнула, что человек должен задать себе вопрос, как обычно справляетесь с состоянием стресса и возникающей угрозой.
В частности, следует ответить себе на несколько вопросов.
- Что я могу сделать прямо сейчас?
- Что я делаю?
- Что еще могу сделать, чтобы обезопасить себя и свою семью?
Как украинцы способны сплотиться против врага
На фоне российского террора 10 октября украинцы начали закрывать разнообразное собрание для нужд украинской армии. По словам Лашко, украинцы не в первый раз сплотились на фоне внешнего врага.
Мы можем испытывать страх, это естественно. Но этот страх точно не способен парализовать нас. Это доказано не одним поколением украинцев,
– отметила психологиня.
Как помочь детям во время ракетных атак
Многие люди, в том числе семьи с детьми, живут в постоянном стрессе из-за обстрелов. В частности, это касается тех, кто по определенным причинам не может покинуть зону боевых действий.
Самое главное в таких случаях – поддерживать связь со своим ребенком. Это касается не только детей, но и взрослых. Надо быть в постоянном контакте, обмениваться эмоциями, позволять ребенку рассказать свои эмоции в семье,
– отметила психологиня.
По ее словам, самое плохое, что может быть в такой ситуации, – это притворяться, что ничего не происходит .
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" Не нужно игнорировать те чувства , которые возникают у мамы, папы, ребенка, братика или сестрички. Нужно давать всему этому пространство в семье. Это наиболее эффективный подход", - подчеркнула Лашко.
Почему стоит заботиться о себе
Она добавила, что обязательно нужно поддерживать себя и заботиться о себе.
Когда ты заботишься о себе, у тебя больше сил, чтобы заботиться о других,
– отметила психологиня.
Чтобы помочь себе справиться со стрессом в критической ситуации, можно обратиться за поддержкой специалистов.
Куда можно обратиться за психологической помощью
По словам психологи, сейчас в Украине работают многие психологи, которые могут оказать помощь онлайн или по телефону. В частности, можно позвонить по телефону на бесплатную горячую линию кризисной поддержки при Украинском ветеранском фонде.
Как настроить себя на позитив в условиях войны
По словам Лашко, события, которые разворачиваются в Украине, не могут не вызвать уныние. Вся Украина болезненно переживает такие случаи как атаки на Запорожье 9 октября или ракетные удары, от которых 10 октября страдал Киев и другие украинские города.
Из-за этого невозможно не огорчаться. Однако есть такое наблюдение, что люди после начала полномасштабного вторжения, пережив острый стресс еще в феврале – марте, перестали откладывать жизнь на потом. Мы уже не ждем света в конце тоннеля, а пытаемся строить жизнь в тех условиях, что имеем.
Психологиня добавила, что именно из такой настройки возникает сплоченность украинцев и способность сплотиться в любой сложившейся ситуации.
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Массированная ракетная атака на Украину: коротко
- Россияне с самого утра 10 октября нанесли массированный ракетный удар по большинству областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье и еще ряде регионов.
- В России после массированных ракетных ударов по Украине заговорили о новом этапе так называемой "спецоперации" . В Кремле публично заявляют о возмездии за взрывы на Крымском мосту.
- Первая леди Елена Зеленская отреагировала на обстрелы украинских городов. Она опубликовала видео, как киевляне поют в метро во время воздушной тревоги и ракетной атаки.