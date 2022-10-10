Не всегда нужно преодолевать эти чувства, они ведь могут помочь нам. Об этом 24 канала рассказала психологиня Елена Лашко.

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По ее словам, тревога и стресс помогают человеку мобилизоваться в критической ситуации: быстро собрать вещи, позаботиться о детях.

Другое дело, если накапливающийся стресс и страх парализует и мешает действовать. Здесь следует обращать внимание на то, как вообще раньше человек справлялся с подобными состояниями,

– отметила Лашко.

Как справиться со страхом во время обстрелов

Психологиня подчеркнула, что человек должен задать себе вопрос, как обычно справляетесь с состоянием стресса и возникающей угрозой.

В частности, следует ответить себе на несколько вопросов.

Что я могу сделать прямо сейчас?

Что я делаю?

Что еще могу сделать, чтобы обезопасить себя и свою семью?

Как украинцы способны сплотиться против врага

На фоне российского террора 10 октября украинцы начали закрывать разнообразное собрание для нужд украинской армии. По словам Лашко, украинцы не в первый раз сплотились на фоне внешнего врага.

Мы можем испытывать страх, это естественно. Но этот страх точно не способен парализовать нас. Это доказано не одним поколением украинцев,

– отметила психологиня.

Как помочь детям во время ракетных атак

Многие люди, в том числе семьи с детьми, живут в постоянном стрессе из-за обстрелов. В частности, это касается тех, кто по определенным причинам не может покинуть зону боевых действий.

Самое главное в таких случаях – поддерживать связь со своим ребенком. Это касается не только детей, но и взрослых. Надо быть в постоянном контакте, обмениваться эмоциями, позволять ребенку рассказать свои эмоции в семье,

– отметила психологиня.

По ее словам, самое плохое, что может быть в такой ситуации, – это притворяться, что ничего не происходит .

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" Не нужно игнорировать те чувства , которые возникают у мамы, папы, ребенка, братика или сестрички. Нужно давать всему этому пространство в семье. Это наиболее эффективный подход", - подчеркнула Лашко.

Почему стоит заботиться о себе

Она добавила, что обязательно нужно поддерживать себя и заботиться о себе.

Когда ты заботишься о себе, у тебя больше сил, чтобы заботиться о других,

– отметила психологиня.

Чтобы помочь себе справиться со стрессом в критической ситуации, можно обратиться за поддержкой специалистов.

Куда можно обратиться за психологической помощью

По словам психологи, сейчас в Украине работают многие психологи, которые могут оказать помощь онлайн или по телефону. В частности, можно позвонить по телефону на бесплатную горячую линию кризисной поддержки при Украинском ветеранском фонде.

Важно! Вы можете обратиться к горячей линии кризисной поддержки при Украинском ветеранском фонде по номеру: 0800 33 20 29 . Горячая линия работает ежедневно круглосуточно.

Как настроить себя на позитив в условиях войны

По словам Лашко, события, которые разворачиваются в Украине, не могут не вызвать уныние. Вся Украина болезненно переживает такие случаи как атаки на Запорожье 9 октября или ракетные удары, от которых 10 октября страдал Киев и другие украинские города.

Елена Лашко Психологиня Из-за этого невозможно не огорчаться. Однако есть такое наблюдение, что люди после начала полномасштабного вторжения, пережив острый стресс еще в феврале – марте, перестали откладывать жизнь на потом. Мы уже не ждем света в конце тоннеля, а пытаемся строить жизнь в тех условиях, что имеем.

Психологиня добавила, что именно из такой настройки возникает сплоченность украинцев и способность сплотиться в любой сложившейся ситуации.

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