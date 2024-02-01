Закінчиться наступ Росії на лінії фронту: Буданов прогнозує, що наступні пів року будуть цікаві

Наступні шість місяців будуть цікавими. Наступ російських загарбників завершиться на лінії фронту.

Про це заявив начальник ГУР МО. Кирило Буданов переконаний, що все закінчиться встановленням справедливості.

Дивіться також Коли вичерпається наступ Росії й що буде з ворогом навесні: Буданов заінтригував відповіддю

Усе закінчиться поверненням втраченого

Буданов рішучий у своїй впевненості у повній перемозі України над Росією. За його словами, наступні шість місяців будуть цікавими. Адже в цей період закінчиться поточний наступ Росії на лінії фронту, зазначив начальник ГУР.

Генерал-лейтенант впевнений, що повномасштабна війна закінчиться тільки одним шляхом.

Встановлення справедливості – ось чим це закінчиться. Поверненням втраченого,

– підкреслив Кирило Буданов.

Навесні Україна почне новий контрнаступ