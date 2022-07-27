Подоляк розповів, чим має закінчитись війна з росією

Війна має закінчитись виключно на умовах України – відновленням цілковитої територіальної цілісності у межах міжнародних договорів від 1991 року. В Офісі президента України кажуть, що лише так можна остаточно послабити росію.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що все, що захопила росія на території України – це ніякі не "республіки", чи ще щось там, а суто кримінальні анклави.

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"Війна має закінчитись правильно, це розуміють як наші партнери, так і ми. Вона має закінчитись так – жодних кримінальних анклавів не повинно бути на території України, адже це породжуватиме нескінченну війну", – переконаний Подоляк.

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За його словами, росіяни із цих анклавів будуть постійно нас провокувати й створюватимуть кризи, там процвітатимуть лише реваншистські настрої, це по-перше.

По-друге, територіальна цілісність України має бути встановлена там, де визначено міжнародним правом – тобто у рамках 1991 року, зазначає Подоляк. "Це принципове питання, адже тільки там ми зможемо закінчити війну", – переконаний радник Єрмака.

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Третє і ключове – репутація росії. Ми вже бачимо, що від репутації країни як імперії зла, якої треба боятись усім, практично нічого не залишилось.

"Так, ще є деякі наші партнери, які досі думають, що росія – потужна держава, з якою треба вести переговори. Але основна маса етнічних та національних спільнот у Європі чітко розуміє, що російська "потужність" – ніщо інше, як бульбашка", – додає Михайло Подоляк.

Як вважає радник глави Офісу президента, якщо росія програє і покине наші території, то вона опиниться за "залізною завісою" і там розпочнуться бунти, що дуже влаштовує Україну та світ.

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