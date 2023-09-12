Суцільна руїна: зйомка з дрона показала, що залишилося від Мар'їнки сьогодні
Росіяни продовжують штурмувати та знищувати Мар'їнку, частину якої вони контролюють. Нам показали, як сьогодні виглядає місто, крізь яке проходить лінія фронту.
Свіжі кадри, які з допомогою дрона вдалося зняти у Мар'їнці, показують, що від неї залишилося. Від будинків і споруд, які були у місті, фактично залишилися одні лише руїни та фундамент.
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Мар'їнка у руїнах
На кадрах можна побачити Мар'їнку після прильотів. У небо здіймається сірий дим, імовірно, від чергового зруйнованого будинку у місті.
Мар'їнка перетворилася на суцільну руїну. Місто у численних вирвах від снарядів. Вцілілих будівель немає, всі вони понищені або зруйновані повністю. Впізнати у деяких із них будинки можна хіба по фундаменту й обгорілій цеглі.
Росіяни перетворили Мар'їнку на суцільні руїни: дивіться відео
Звернімо увагу на те, як ситуацію у Мар'їнці описує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, там не менш гаряче, ніж на Бахмутському або Лиманському напрямках. Утім, щоденно окупанти обстрілюють місто та атакують лінію оборони ЗСУ, але без жодних результатів.
Ганна Маляр зазначила, що ворог не може захопити і взяти під контроль Мар'їнку. А все тому, що наші захисники "потужніше там стоять".
Яка ситуація на фронті
- У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 12 вересня актуалізували дані щодо ситуації на фронті. Почнімо з відомостей про те, що відбувається на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямку, за які відповідає ОСУВ "Таврія".
- Там понад 15 населених пунктів постраждали від численних артилерійських і мінометних обстрілів. Ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах Авдіївки, Мар'їнки, а також Новомихайлівки, що на Донеччині. Але все безрезультатно.
- Тим часом на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаударів поблизу Синьківки, Іванівки на Харківщині та Надії, Новоєгорівки, Діброви та Білогорівки на Луганщині.
- Ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ у районах Новоселівського на Луганщині й Оріхово-Василівки та Кліщіївки на Донеччині. Понад 15 населених пунктів постраждали від численних артилерійських і мінометних обстрілів.