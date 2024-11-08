У Росії почнеться колапс: на який рішучий крок може піти Трамп

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну Росії проти України. На який рішучий крок повинен буде піти новообраний президент США, аби дотриматися свого слова.

Про це 24 Каналу розповів журналіст та ведучий програми "Ходорковский LIVE" Сергій Асланян. До слова, у Foreign Policy вважають, що перемога Росії у війні з Україною може стати серйозним ударом для США.

Важливо Що Україна може запропонувати Трампу, щоб схилити його на свій бік

Одним пострілом уб'є двох зайців

Примус Росії до миру – це серйозне геополітичне завдання, побудоване на економіці. Насамперед на ціні на нафту. На думку журналіста, коли Трамп почне виконувати обов'язки президента, то продовжить боротьбу з Китаєм.

Зокрема, для цього Трамп запровадить підвищене податкове мито на китайські товари, а на якусь групу взагалі ембарго. Через надлишкове виробництво у Китаї почнеться криза, знижуватимуться ціни, що вплине на платоспроможність Пекіна й він продиктує Росії нову ціну за бариль нафти.

У боротьбі проти Китаю можна обрушити російську економіку, диктуючи світу або змушуючи його знижувати вартість бариля нафти. Тоді у Китаї почнуться економічні труднощі, а у Росії – колапс,

– зазначив Асланян.

За його словами, Китай чи не єдиний партнер, який грає на користь Росії. Тож труднощі у Китаї означатимуть біду для Росії.

Після того, як Росія залишиться без свого головного партнера, стратега та порадника – почнуться великі проблеми. Це не відбудеться миттєво, але десь через пів року буде відчутно результат,

– додав журналіст.

Водночас на іншій чаші терезів може бути постачання зброї Україні. Втім, на сьогодні американський електорат мало зацікавлений війною в Україні.

До слова, Дональд Трамп оголосив про плани масової розробки нафтових свердловин у США, що спровокувало зниження цін на нафту Brent на 2%.