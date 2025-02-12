Тоді в нього не залишиться вибору: Маломуж назвав інструменти тиску на Путіна

Для того, щоб змусити Росію до справедливих переговорів, потрібно діяти комплексно. На жаль, у багатьох американських та європейських партнерів дуже прямолінійне бачення того, що треба робити.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що зараз важливо ухвалити низку рішень. Вони стосуються воєнного комплексу, економіки, санкцій.

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Що має вплив на Путіна

Микола Маломуж наголосив, що потрібна потужна воєнна підтримка України, тиск на фронті, який призведе до внутрішніх проблем з російськими елітами. Їхні діти, сім'ї живуть за кордоном, там працюють їхні фірми. Якщо цьому покласти край, тоді еліти виступлять проти Владіміра Путіна.

Вони зрозуміють, що Путін слабкий, програє на фронті, є економічна нестабільність, і він вже не може проводити репресії. Тоді еліти почнуть думати, як його змістити,

– підкреслив генерал армії.

Треба діяти комплексно, залучати українські спецслужби, розв'язувати проблему системно завдяки інтелектуальним, професійним діям. У підсумку вони призведуть до дестабілізації Росії, поступок з її боку, а далі й до розвалу країни.

Ці передумови треба створювати через перемоги на фронті, а також завдяки політичним і економічним факторам. Тоді в Путіна не залишиться вибору,

– додав Маломуж.

Росія має зрозуміти, що війна – це програш для усіх, це економічний провал, глобальна міжнародна дестабілізація. Натомість може бути співіснування на рівних без ніяких зазіхань. Так ще задовго до 2014 року вдавалося уникати воєн, у яких країна-агресорка завжди була зацікавлена.