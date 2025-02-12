Щоб завершити війну: Трампу потрібно тиснути не лише на Росію, а й на ще одну важливу країну

Розмови про завершення війни Росії проти України все голосніше звучать на міжнародній арені. Дональд Трамп має важелі впливу, аби примусити до цього Росію, однак він може тиснути на Москву й опосередковано.

Якщо США натиснуть на одного з головних союзників Росії, то, звісно, постраждає від цього і Москва. Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що глава Сполучених Штатів Америки має для цього можливості.

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США тисне на Китай, а Китай – на Росію

Видання CNN повідомило, що війна в Україні може стати "рідкісним випадком співпраці між США і Китаєм", особливо з огляду на те, що Пекін прагне запобігти торгівельних непорозумінь з Вашингтоном.

До слова, в Міністерстві закордонних справ України також заявляли, що Китай здатен змусити Росію до справедливого завершення війни.

Російсько-українська війна є інструментом для Трампа у його налагодженні зв'язків з Сі Цзіньпіном. Зрозуміло, що сьогодні Китай має дуже серйозний вплив на світову економіку. І кризи, які Трамп створює своїми рішеннями, використовує Китай. Це і зупинка допомоги по програмі USAID, і навіть намір Трампа завершити війну,

– наголосив Валерій Клочок.

Зокрема, цікаво, що Сі Цзіньпін має приїхати на "дєнь побєди" у Росію, а натомість Путіна відвідає Китай у вересні та нібито буде присутнім на заходах до дня завершення війни проти Японії. Такі візити вказують на те, що Сі вкотре демонструє свою прихильність до Росії.

Зверніть увагу! У розвідці Естонії заявили, що Китай "мовчазно підтримує" своїх громадян і компанії, які співпрацюють із Москвою. Ба більше, у щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії підкреслили, що інтерес Китаю полягає в тому, щоб запобігти програшу Росії у війні в Україні, адже це означало перемогу його головного суперника – Сполучених Штатів.

"75% критичного імпорту до Росії забезпечує саме Китай. Залежність російської економіки від Китаю дуже велика, і Китай цим користується. Він демонструє Трампу, що або зробить це, або не зробить. Мовляв, якщо Трамп накладатиме мита на Китай – війна в Україні продовжиться, і КНДР допомагатиме Росії. Але не варто забувати, що і в Трампа достатньо тиску на Китай", – пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Клочок також припустив, що під час розмови Трамп та Сі ні до чого не домовились, що призвело до запровадження санкцій щодо Китаю. І вони, безумовно, серйозно впливають на Китай – в рази серйозніше, ніж на Росію.

"Це свідчить про готовність Трампа тиснути на Пекін для того, щоб він, зокрема, допоміг зупинити російсько-українську війну. Але це питання не основне, бо Китай також впливає на Корейський півострів, Близький Схід, цього забувати не варто. Відбуваються торги", – додав Клочок.

Варто зазначити, що вже 14 – 16 лютого відбудеться Мюнхенська конференція, де, зокрема, будуть присутні представники України, США та Китаю. На думку Клочка, це майданчик для обміну думок, які згодом конвертуватимуться у конкретні рішення. Тож до кінця лютого вже можуть бути відомими деталі щодо завершення війни.