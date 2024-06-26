Варто готуватись не лише для оборони: як збільшення зброї в ЗСУ впливає на фронт

Україна починає отримувати боєприпаси у межах чеської ініціативи. ЗСУ надходять снаряди від союзників, діє закупівля поза ініціативою Чехії, а також наш військово-промисловий комплекс виготовляє боєприпаси.

Вже зараз є суттєве просування щодо постачання снарядів для Сил оборони. Це 24 Каналу зауважив генерал армії у відставці та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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"Якщо ми говоримо про боєприпаси, то у ворога перевага приблизно у три – чотири рази. Але ми поступово та ефективно скорочуємо. Пам'ятаю, було 1 до 10 на деяких напрямках. Зараз це вже суттєве просування за допомогою чеської ініціативи. Вона тільки почала працювати декілька днів тому", – підкреслив він.

Комплексний підхід

Микола Маломуж зазначив, що військово-промисловий комплекс України виробляє також дрони, які залучені на фронті та для завдання ударів по території ворога. Важливе комплексне розв'язання проблем щодо боєприпасів, зброї, техніки. ЗСУ отримують від західних союзників ракети, артилерію, радіолокаційні системи і так далі.

Тільки комплексний підхід може розв'язувати питання системного захисту та знищити ворога. А тоді проведення успішної наступальної операції. Ми не повинні зупинитися лише на стабілізації ситуації, тримати позиції. Нищити ворога – це одне з основних завдань сьогодні. Але й готувати наступи, які ворог не очікує, щоб ворог не нав'язав довгу позиційну війну,

– пояснив генерал армії у відставці.

Окупанти намагаються поступово збільшувати кількість ресурсів, щоб далі вести позиційну війну, виснажуючи Україну. Нашим військовим потрібно готуватися до завдання ударів, яких ворог не очікує.

"Потрібно нестандартно формувати позиції, які дозволять нам так ударити по ворогу в інших секторах, де він не очікує, що призведе до їхньої паніки, відступу. Розвивати ситуацію, звільняючи території, виходячи з оперативної обстановки, із задуму українського командування", – додав колишній голова Служби зовнішньої розвідки.