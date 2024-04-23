Як нищили "Шахеди" над Миколаївщиною: відео роботи ВМС
Джерело:ВМС ЗСУ
Окупанти у ніч проти 23 квітня атакували Україну "Шахедами". Зокрема, ворожі дрони-камікадзе збивали у Миколаївській області.
У Військово-Морських силах ЗСУ показали відео влучної та майстерної роботи бійців, інформує 24 Канал. Там зауважили, що ударні БпЛА не досягли своїх цілей. Зазначимо, що у Повітряних силах заздалегідь попередили про загрозу.
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Сили та засоби ВМС ЗСУ знищили 4 "Шахеди".
Військово-Морські сили продовжують захищати Україну від російських окупантів! Разом до перемоги! Слава Україні!
– наголосили у ВМС ЗСУ.
Як українські військові збивали ворожі дрони у небі над Миколаївщиною: дивіться відео
Скільки всього БпЛА збили
Загалом загарбники випустили по Україні 16 дронів-камікадзе. Повітряна тривога почала ширитися областями ще ввечері 22 квітня.
"Вночі (проти 23 квітня – 24 Канал) російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed", – заявили у Генштабі.
Українським захисникам силами та засобами протиповітряної оборони вдалося збити 15 ударних безпілотників.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, уночі проти 23 квітня росіяни запускали дрони-камікадзе із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, та з Курської області Росії. Також противник випустив по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М". Їх ворог запустив із Бєлгородської області.
Цієї ночі захисниками неба збито 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях,
– зазначили у Повітряних силах ЗСУ.
Удар окупантів відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Для роботи залучали засоби радіоелектронної боротьби.