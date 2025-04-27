Місто в російській символіці: окупанти "прикрасили" зруйнований Бахмут до Дня перемоги

Росіяни готують зруйнований Бахмут до відначення 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. Окупанти розвісили по місту різноманітні плакати.

Про це 24 Канал пише з посиланням на росЗМІ, які опублікували відео спокійного життя в окупованому місті.

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Росіяни готуються до святкування Дня перемоги в Бахмуті

Російська армія два роки тому повністю окупувала Бахмут в Донецькій області. Зараз там перебувають ворожі війська. У тимчасово окупованому місті московити готуються до 9 травня – сакрального для Росії свята перемоги. Це можливість для країни вкотре пропагувати війну та наміри відновити Радянський Союз. Зруйноване місто до святкування готували окупанти 6 мотострілецької дивізії.

Окупанти показали на відео, як російська армія в Бахмуті продовжує розвішувати на рекламні щити пропагандистські плакати. Написи на них "нагадують про героїзм предків та важливість збереження історичної пам'яті".

Найбільше російська вояки прикрашають центр, де проводяться так звані розчищувальні роботи. Свої банери до 80-ї річниці перемоги окупанти символічно вішають біля зруйнованих квартир бахмутян.

Росіяни готують тимчасово окупований Бахмут до свята: дивіться відео

Нагадаємо, російська армія під час боїв за Бахмут втратила понад 20 тисяч бійців із ПВК "Вагнер". За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, співвідношення втрат між Україною та Росією у цій боротьбі становило приблизно 1 до 7. Ворог залишив багато сил, щоб захопити місто. Наразі тимчасово окупований Бахмут, на жаль, не повернувся під контроль України.