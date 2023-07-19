Нерухомість у Лондоні та робота в ООН: як живе сім'я конструктора "Ланцетів" Захарова

Російські окупанти скоюють геноцид українців. Тим часом родичі посіпак Путіна продовжують насолоджуватися життям. Цього разу в об'єктиві журналістів опинилася родина Олександра Захарова – конструктора "Ланцетів".

"Ланцети" – російські бойові дрони. Окупанти активно намагаються їх виготовляти та навіть заявили про якусь там "модернізацію". Можливо, у них з'явилися портрети Володимира Путіна або фото патріарха Кірілла.

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Як живе родина Захарова

Тим часом родина Захарова – конструктора "Ланцетів" придбала нерухомість не десь у Тулі чи Саратові, а у Лондоні. Нерухомістю володіють дружина Світлана та син Лаврентія. За даними росЗМІ, вартість квартири оцінюють у 180 мільйонів рублів.

Окрім того, Лаврентій працює в Інституті ООН по дослідженню проблем роззброєння. Саме те місце для представника країни-терористки, тато якого причетний до скоєння геноциду. Варто зауважити, що наразі зарплат Лаврентія на квартиру у Лондоні не вистачить.

Родина головного ракетобудівника Росії живе у Чехії

Окрім того, ЗМІ заявили, що родина Бориса Обносова – головного ракетобудівника – спокійнісінько мешкає у Празі. Зокрема, його зять володіє елітною нерухомістю у центрі чеської столиці. Вартість його майна оцінюють у понад 100 мільйонів крон.