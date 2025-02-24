Європа трансформується: деякі процеси різко вплинуть на Україну

Україна має залучати для боротьби проти російської агресії усі наявні ресурси. Потрібно посилювати військову складову.

Зокрема, важливий розвиток європейського ВПК. Це 24 Каналу зауважив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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"Цілком зрозуміло, що ми маємо залучати всі наявні ресурси: чи то з боку США, чи з боку європейських країн. Нам як майбутньому члену ЄС цілком зрозуміле і вигідне посилення саме військової складової. У європейських країнах – розвиток безпосередньо європейського ВПК", – сказав він.

Зміни підуть на користь

Ігор Чаленко зазначив, що у Європі присутня певна тенденція на праворадикалізм. Водночас навіть ліберальні сили оступово намагаються зрозуміти необхідність подальшої трансформації та збільшення суб'єктності Європи. Рушійною силою цього у ЄС виступає президент Франції Еммануель Макрон. Інше об’єднавче крило представляє прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Якщо говорити про Європу поза межами ЄС, про ширше поняття, то Велика Британія зараз показує дуже серйозне лідерство з погляду збереження європейського крила НАТО як одного цілого. Тому ті зміни, які йдуть, думаю, підуть на користь,

– вважає політолог.

За його словами, зараз питання полягає виключно у часі трансформації, наскільки вийде забезпечити необхідний темп. Станом на зараз цього темпу недостатньо.