"А нащо язиком мололи": пропаганда отримала нові методички реакцій на успіх контрнаступу ЗСУ

За рік війни наратив російських пропагандистів відчутно змінився. Від бравад і "Києва за 3 дні" вони переходять до розмов про тривогу та невизначеність в очікуванні контрнаступу України.

Перспектива весняного контрнаступу України уже відчутно вдарила по впевненості російської пропаганди. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Опозиціонер згадав слова затятого російського пропагандиста Владіміра Соловйова, що контрнаступ України буде частковим і не вплине на результат війни.

Ви розумієте, що вже роздана методичка, установка готуватися до поразки під час весняного контрнаступу,

– зауважив спікер.

Він також згадав слова Лукашенка під час звернення до свого народу про те, що війна беззмістовна, а солдати з обох сторін не розуміють, за що вони воюють і за що вони повинні вмирати.

Українські солдати розуміють за що вони стоять, але подібне зізнання від частини пропагандистської машини Кремля – це вже певна підготовка "глубіннава народа" до капітуляції.

Російська впевненість зникає

Публіцист зауважив, що в Росії є люди, які більш тверезо дивляться на речі, наприклад Михайло Ходарьонок.

Варто подивитися з якими виразами облич пропагандисти на російських каналах слухають Ходарьонка і подібні повідомлення,

– додав мовець.

Він згадав, що в лютому 2022 року, за кілька днів до повномасштабного наступу росіяни горлали, що на них готується напад і вони вдадуться до вимушеної відсічі. Тоді ж Владімір Путін грозився західним державам, мовляв, якщо Росії хтось посміє заважати, то вони принесуть такі руйнування і катастрофи, які ті не бачили у своїй історії.

Натомість зараз росіяни різко замовкли.

Ну давай, ти погрожував, ти жалівся, іди відбивай наступ. Що ж ви там мовчите, обговорюючи плани українського контрнаступу? Ідіть наступайте самі, приносьте небачені в історії катастрофи західним країнам. Ні? Так нащо ж ти молов язиком тоді?

– прокоментував Піонтковський.

Це загалом свідчить про становище, в якому опинилася вся пропаганда Росії на чолі із самим фюрером. Контрнаступ України ще не почався, але психологічно він уже зруйнував систему оборони російської армії, резюмував опозиціонер.

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