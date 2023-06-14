Наступ ЗСУ: в ОК "Південь" розповіли, куди окупанти почали частіше спрямовувати атаки

Контрнаступальні операції української армії, очевидно, зіпсували та скоригували плани російських загарбників. Зараз окупанти зосередились на тому, аби знищити логістичні шляхи України в тилу.

Події на полі бою загострюються, однак Збройним Силам вдається потрохи просуватись та звільняти українські міста й села. Разом з тим речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, як контрнаступ вплинув на дії ворога, – інформує 24 Канал.

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Куди спрямовані обстріли

За словами Гуменюк, зараз Росія скеровує ракети насамперед на тилові регіони неподалік від лінії фронту, адже там, на думку загарбників, – зона постачання ресурсів на передову.

Активність ворожих атак спрямована на дальші тилові регіони, що, за розумінням ворога, мають бути зоною постачання ресурсів для лінії фронту. Це Дніпропетровщина, яка буквально межує зі Запорізькою областю, де розвиваються активніші події,

– констатувала речниця.

Також вона заявила, що контрнаступ ЗСУ безпосереднього критичного впливу на обстріли окупантами Миколаївщини, Херсонщини та загалом Півдня – не має. Однак, слід сказати, що інтенсивність ударів по цьому регіону все ж дещо впала.

Гуменюк пояснила це тим, що окупантам довелось відтягнути позиції та облаштуватись на нових рубежах оборони через підрив Каховської ГЕС та повінь.

Атака на Одесу

У ніч проти 14 червня Росія завдала удару по Одесі 4 ракетами типу "Калібр". За попередньою інформацією, 2 повітряні цілі збила українська ППО.

Окрім того, внаслідок обстрілу сталося займання в районі одного з бізнес-центрів та влучання у складське приміщення торговельної мережі.

Станом на 06:00, 14 червня було відомо про 13 поранених людей через удар. Разом з тим щонайменше три особи загинули, але, ймовірно, що з-під завалів дістали ще не всі тіла.

Як зазначила спікерка, за минулу добу було зафіксовано 38 обстрілів Півдня. Раніше цей показник становив від 50 до 70 ударів за день.