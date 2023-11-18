Чи зміниться ситуація на Східному напрямку з настанням зими: аналіз британської розвідки

Упродовж останнього тижня найінтенсивніші бої точилися на трьох ділянках фронту, але значних успіхів не досягли жодна зі сторін. Настання холодів навряд чи призведе до серйозних змін на передовій. Найближчих перспектив на Східному фронті немає.

Такі висновки повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії в актуальному зведенні станом на 18 листопада. Водночас зазначають, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині Сили оборони створили плацдарм.

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Жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на жодній з цих ділянок. Росія продовжує зазнавати значних втрат в районі Авдіївки,

– ідеться у звіті.

Росіяни зазнають втрат

Інтенсивні бої точилися на Куп'янському напрямку на Луганщині, під Авдіївкою на Донеччині та на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

В огляді зазначили, що у боях під Авдіївкою російські сили втрачають "від 500 до 1000 людей на день". З посиланням на "свідченнями очевидців" британська розвідка вказує на роль малих безпілотників і артилерії, особливо касетних боєприпасів, у протистоянні атакам з обох сторін.

Зима не змінить ситуацію на фронті

Британське відомство вважає, що зима навряд чи призведе до серйозних змін на передовій в Україні.

"З настанням холодної зимової погоди на сході України суттєві зміни на лінії фронту в найближчій перспективі навряд чи очікуються", – наголосили у зведенні.

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