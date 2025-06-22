"Невидимі битви": боєць розкрив нові особливості ведення бойових дій

Зараз дуже суттєво змінюється війна і технологічно, і тактично. Все частіше на полі бою застосовуються БпЛА. Доводиться шукати способи збивати ворожі дрони на оптоволокні, вчитися робити це з рушниць, а також створювати безпекову інфраструктуру.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив командир взводу ударних БпЛА 109 бригади ТрО ЗСУ Єгор Фірсов, додавши, що нині противник суттєво зменшив використання військової техніки й озвучив причини цього.

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Які кроки важливо зробити ЗСУ

Якщо у 2022 році звичними були бої з використаннями автоматів й танків, то сьогодні ситуація на фронті змінилась.

Зараз подекуди невидимі битви, вони зводяться до зв'язку між дроном та його оператором, боротьба йде за те, щоб цей зв'язок розірвати. Це своєрідні технологічні шахи, війна стала глибоко технологічною. Ми перебуваємо на піку цієї війни,

– зауважив Фірсов.

Ворог, з його слів, нині намагається взяти ініціативу, літати безпілотниками якомога далі, давити українські дрони РЕБом. Якщо противник залітає на рівні 20 – 25 кілометрів, це, як пояснив командир взводу, означає, що всі міста і села, траси, військові пункти в цій зоні перебувають під небезпекою.

"Треба обтягувати дороги сітками, щоб ворожі дрони не залітали, щоб був коридор для логістики, треба рити рови, щоб автівки могли їздити підземеллям, таке собі спрощене метро. Потрібно створювати підрозділи, які, окрім РЕБ, будуть збивати рушницями ворожі дрони на оптоволокні", – озвучив Фірсов.

Командир взводу розповів, що днями був на полігоні, де українські військові вчились стріляти з рушниць по дронах. Він наголосив, що сьогодні треба мати при собі рушниці, набої, навички стріляти по БпЛА, а це, з його слів, дуже непросто зробити.

"Ми також змушуємо змінювати тактику ворога, в нього мало сил в логістиці. Все, що ми знищували (авто, "буханки", багі), змушує противника йти пішки 5 – 10 кілометрів на позиції. Він ще використовує мотоцикли, але автівки – ні, бо їх значно поменшало, до того ж це небезпечно", – розповів Фірсов.

Нагадаємо, що офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш поділився тим, як російські окупанти використовують мотоцикли. Він зауважив на тому, що не лише для штурмів, противник переймає досвід їх застосування в українських бійців.