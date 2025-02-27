Генерал США сказав, що може змусити Путіна завершити війну

Диктатора Владіміра Путіна можна змусити завершити війну тільки за однієї умови. Йому байдуже на величезні втрати його армії, і навіть мільйон загиблих навряд чи стимулюватиме його припинити бойові дії.

Глава Кремля має зрозуміти, що Вашингтон не відмовиться від підтримки України, і вона не здасться. Коли Путін усвідомить це, як припустив 24 Каналу генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, він почне шукати спосіб завершити війну.

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Коли Путін сам захоче завершити війну

Американський генерал заявив, що Путін не зупинить війну, поки не зрозуміє, що США не відвернуться від підтримки України. Для російського диктатора не має значення кількість загиблих солдатів чи завдана шкода. Він продовжуватиме війну, поки не побачить, що Україна здається.

Зверніть увагу! Станом на 27 лютого 2025 року російська армія втратила 871 850 солдатів вбитими й пораненими.

За словами Годжеса, Путін не визнає величезних втрат, і навіть мільйон загиблих може не стати для нього достатньою причиною для зупинки бойових дій.

Його виживання залежить від того, щоб бути в стані війни й хоча б якось створювати ілюзію, що Росія виграє або збирається виграти,

– заявив він.

Єдина надія Путіна полягає в тому, щоб США відвернулися від України, спробували укласти якусь угоду і потім все завершилося. Однак, коли глава Кремля зрозуміє, що цього не відбудеться, він почне шукати спосіб завершити війну.