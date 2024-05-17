Виведення військ Росії з України: Зеленський окреслив чіткий план дій

Щоб змусити Росію вивести свої війська з українських територій, необхідне відповідне комюніке. Для того, щоб цей процес був ефективний, до нього також повинні бути залучені й інші країни світу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він також додав, що робота у цьому напрямку триває, передає 24 Канал.

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Як змусити Росію вивести війська з України

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 2 роки. Попри значні втрати, ворог продовжує тиснути на всій лінію фронту та намагається просунутися вглиб українських територій.

На думку Зеленського, щоб змусити Росію вивести свої війська з території України, необхідно мати серйозну підтримку кількох країн і відповідне комюніке, яке надасть нашій країні дипломатичну перевагу. Коли буде створений відповідний документ, то до процесу виведення окупаційних військ можна залучати майданчики у різних країнах. На таких платформах країни зможуть обговорювати кожен пункт і доопрацьовувати його, якщо в тому буде потреба.

Тільки коли план буде повністю готовий, то тоді його можна передавати представникам Росії. До прикладу Володимир Зеленський навів зернову угоду, яку погоджували з ООН та Туреччиною. Втім, недолік цієї угоди був у тому, що до процесу було залучено лише 2 країни, тому Росія змогла "вислизнути" з домовленостей, а Україні довелося в складних умовах створювати новий зерновий коридор.

Зеленський також наголосив, що перед тим, як говорити з представниками Росії, необхідно мати чіткий, погоджений всім світом план. Президент наголосив, що наразі Україна працює в різних напрямках, і це питання залишається актуальним.

Так, Зеленський проводить переговори з лідерами країн світу, а керівник ОП Андрій Єрмак – з дипломатами й послами. У комплексі така робота позитивно впливає на підтримку України.

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