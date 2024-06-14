Метод є: льотчик-інструктор назвав, як найкраще придушити російську ППО

Поки Україна не мала достатньої кількості військової допомоги росіяни користувались можливостями, придушували українське ППО. Однак тепер ситуація змінилась і є варіант, як витіснити ППО окупантів.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що для придушення російської ППО Україна може використовувати ATACMS. Тепер росіяни не зможуть ховатись на тій відстані, на які перебували раніше.

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Як придушити російську ППО

Світан розповів, що ЗСУ це зробити можуть певними засобами ураження, які зараз має Україна. Для прикладу, ATACMS. Поки їх Україна не мала, то росіяни вільніше почувались на лінії фронту. ЗСУ використовували HIMARS, а саме ракети М31. Установки стояли до фронту на відстані 30 кілометрів і могли діставати до росіян на відстань 50 кілометрів.

Тому вони (росіяни – 24 Канал) стояли на відстані 60 – 80, навіть 100 кілометрів й могли втримувати наші позиції, оскільки ми до них не діставали,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

За словами Світана, після того, як в Україні з'явились ATACMS, росіяни вже не зможуть так ховатись. Буде небезпечно для російських С-300 та С-400 в Криму та Бєлгородській області. Коли ЗСУ знищать всі ППО Росії на відстані 200 – 250 кілометрів, тоді вже можна буде говорити про переваги у повітрі.

Тоді вже можна буде виходити з бомбардувальником і висипати вільнопадні бомби. Авіабомб у нас достатньо,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Як росіяни придушують українську ППО

За словами Світана, росіяни скидають КАБи з літаків Су-34, який має дальність 60 кілометрів. На такій відстані Україна не може розгорнути системи Patriot. Знову ж таки зенітно-ракетні С-300, які має Україна, мають дальність 70 кілометрів, однак їх близько до лінії фронту ставити небезпечно.

Якби в нас Patriot було ж стільки, стільки С-300 й ми могли діставати до 150 кілометрів, тоді росіяни цього б не робили. Тому росіяни придушили наше ППО на лінії зіткнення,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

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