Військовий сказав, як в ЗСУ ставляться до появи військ КНДР на фронті

Вже незабаром північнокорейські військові можуть з'явитися у зоні бойових дій. Підсилення російської армії може зіграти на руку ворогові.

Наразі прямого бойового контакту з військами КНДР у ЗСУ не було. Однак якщо вони все ж з'являться на фронті, наші захисники з цим упораються. Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, пояснивши, що снарядам без різниці у кого влучати.

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Як ЗСУ ставляться до залучення військ КНДР до війни

Видання Forbes повідомило, що перші вантажівки з військовими КНДР вже перебувають на Курщині. А Президент України Володимир Зеленський, опираючись на дані розвідки, стверджує, що вже цими днями північнокорейці з'являться на фронті.

Один з наших артилеристів сказав: "Північнокорейці, десантники, морпіхи, хто завгодно – моїм снарядам все одно". Вони працюють по площі, по координатах, дрони виявили скупчення особового складу, відпрацювали мінометники, чи "арта" – і байдуже, хто там,

– наголосив Кирило Сазонов.

Військовий пояснив, що на фронті перебувають десятки тисяч росіян, ще кілька тисяч південнокорейських військових глобально не змінять ситуацію. Водночас для українських захисників роботи, звісно, стане більше.

"Так, буде важче. Свіже підкріплення – це завжди на користь ворогу. Але, по-перше, вони без бойового досвіду, по-друге, нам все одно скільки їх "покласти". Менше ніж 1500 тисячі в день – ЗСУ не "мінусують" вже досить давно. Тобто цих 10 тисяч вистачить ненадовго", – додав Сазонов.

Нагадаємо, що у The New York Times раніше писали, що до 28 жовтня у Курську область перекинуть щонайменше 5 тисяч південнокорейських військових з "елітного" підрозділу. Загалом на Далекому Сході Росії, за даними джерел 24 Каналу, готують близько 10 тисяч військовослужбовців з КНДР. Попередньо, ними мають замінити російських військових на Курщині.