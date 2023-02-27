Є три фактори, які дають Росії змогу контролювати Крим, – Чубаров

Російський терорист Ігор Гіркін визнав, що найближчими місяцями ЗСУ перейдуть в контрнаступ і будуть на Кримському перешийку. Та є фактори, які допомагають Росії утримувати контроль над Кримом.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що спершу треба оцінювати власні можливості. Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільненням Криму Україна поставить історичну крапку.

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"Нам треба виходити з власних можливостей і з тієї спільної роботи, яку проводить українська держава, зокрема, ЗСУ зі своїми партнерами", – заявив Чубаров.

Він зауважив, що багато з того, що говорить Гіркін, походить із російських внутрішніх питань та взаємозв’язків.

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Також Чубаров припускає, що Гіркін звертається, зокрема, до американських джерел, які аналізують хід російсько-української війни, адже деякі тези терориста є висновками військових експертів. І в одному із висновків, зокрема, мовиться про те, що шлях України до перемоги пролягає через Крим.

"І звільнення Криму кардинально змінює всю ситуацію не тільки в ході цієї війни, а от в протистоянні Росії всьому світові", – сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Три фактори для російського контролю Криму

Він зазначив, що за словами експертів, є три фактори, які допомагають Росії утримувати Кримський півострів окупованим – це міст через Керченську протоку, Чорноморський флот Росії та сполучення суходолом через окуповані території.

Від окупованого Криму через окуповані райони Херсонської та Запорізької областей, через окупований Маріуполь до Ростова-на-Дону, який є територією Росії,

– заявив він.

Мовляв, фахівці переконують, що, в першу чергу, треба зробити Крим такою територією, щоби його не змогли використовувати росіяни.

"Треба зробити Крим нездатною територією для використовування авіації, російської армії та флоту. І зрозуміло – перекрити комунікації", – сказав Рефат Чубаров.

На його думку, над цим і працюють Збройні сили України.

"Дасть Боже, звільнення Криму відбудеться уже в цьому році", – підсумував голова Меджлісу кримськотатарського народу.

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