ЗСУ можуть взяти росіян у "котел" у Криму: експерт припустив, як звільнятимуть півострів
Тимчасово окупований Крим може стати для російських загарбників справжнім оперативним котлом. Для цього потрібно виконати дві умови.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Крим стане оперативним котлом для окупантів, коли українські військові переріжуть сухопутний коридор та повністю знищать сумнозвісний міст.
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Як ЗСУ звільнятимуть Крим
Як тільки ці дві умови будуть виконані, в окупантів буде складна ситуація. Приблизно через тиждень – півтора після того, як в росіян закінчаться боєприпаси, можна буде починати зачищати півострів.
Процеси будуть відбуватися в такій послідовності. Вихід на Азовське море в будь-якій точці, перетинання сухопутного коридору. З будь-якої точки до Кримського мосту десь 150 кілометрів. Припустимо з того ж Бердянська. Тоді Кримський міст можна знищити тими ж "Гарпунами" чи "Нептунами",
– зазначив Світан.
Далі йде оперативний котел кримсько – херсонський. А запорізьке угруповання окупантів буде змушене тікати на півострів. Там їх будуть намагатися евакуюватися за допомогою Чорноморського флоту.
Світан припустив, як ЗСУ звільнятимуть Крим: дивіться відео
Захід допомагає зброєю, але хотілося б більше
- Сполучені Штати придумали, як пришвидшити надання Україні систем ППО NASAMS. Вони планують домовитися із країнами Близького Сходу про передислокацію.
- Крім того, Пентагон уклав контракт на виробництво HIMARS. Його сума становить 431 мільйон доларів. Ці системи будуть призначені як для США, так і для союзників.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, якби Україні збільшили постачання зброї на 60%, то ЗСУ вже би звільняли Крим.