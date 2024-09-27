У ГУР поділилися, як співпрацюють з партизанами на окупованих територіях

ГУР МО співпрацює з партизанами на тимчасово окупованих територіях України. Найчастіше вони передають інформацію про дії ворога, однак на цьому їхні задачі не закінчуються.

Неназваний український розвідник розповів виданню Il Foglio деталі, як українська розвідка співпрацює з українцями в окупації.

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ГУР реагує на всю інформацію від партизанів

Українські партизани, які перебувають в окупації, демонструють "безмежні" форми опору. Це може бути як тихий саботаж, як і активні дії.

Розвідник зазначив, що є важливими навіть малюнки на стінах у кольорах українського прапора. За його словами, вони також можуть допомогти.

Це сигнал окупантам, що це не ваша земля. Поруч є наші люди, вони не відмовилися від намірів повернути свою землю,

– пояснив співробітник ГУР.

Розвідник розповів, що найосновнішим методом співпраці з агентами є передача інформації про окупантів. Це допомагає українському військовому керівництву ухвалювати своєчасні рішення.

Мова не лише про інформацію щодо військових об'єктів окупантів чи пересування росіян, а й про роботу окупаційних органів влади та підприємств.

Ми реагуємо на цю інформацію і посилюємо нашу оборону,

– сказав розвідник.

Так, для того, щоб отримати якусь внутрішню інформацію, українські агенти отримують російський паспорт, ходять на роботу, втираються в довіру до керівництва та колективу і тихо збирають необхідні дані.

Довідка. Якщо ви перебуваєте в окупації й хочете долучитися до допомоги Україні на окупованих територіях, може звертатися до ГУР через чат-бот за посиланням. Крім чат-боту, з ГУР МО можна безпечно й анонімно зв'язатись наступними способами: електронною поштою – gur_official@proton.me або через Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41