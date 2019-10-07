Як Аблов позбувається конкурентів на державних посадах: договорняки в ДБР та Окружному адмінсуді

Державне бюро розслідувань за теоретичними можливостями є одним з найпотужніших слідчих органів, який зараз набрає керівників регіональних підрозділів. Окрім цього інколи там регіональний керівник наглядає за кількома областями. А це значить, що всі розслідування по чиновниках, а саме цим займається ДБР, перебувають під контролем керівника.

Минулого року в судді Євгена Аблова з’явилася мрія: очолити Державне бюро розслідувань у місті Миколаєві. І він подався на конкурс.

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"Працювати в суді треба тоді, коли вже за 55, за 60. Отаке трошки. А зараз хочеться більш енергійну роботу, де хочеться більше зусиль докласти і користі більше принести державі, ніж на роботі в суді", – заявив заступник голови Окружного адмінсуду Києва Євгеній Аблов.

Досвід в Євгена Аблова справді дуже багатий. Він – заступник голови легендарного Окружного адмінсуду Києва. Під час Революції суддя Аблов дозволив розігнати Майдан. Потім визнав кришталево чесним тендер на "рюкзаки Авакова". Заборонив Уляні Супрун звільняти ректорку університету Богомольця Катерину Амосову. А зовсім недавно став найвеселішим героєм прослушки Окружного адмінсуду, в народі – "Плівок Вовка".



Прослушка Аблова та Вовка

З таким яскравим резюме Аблову давно пора шукати нову роботу. Шансів пройти переатестацію і залишитися суддею в нього небагато. Можливо, тому і народилася його мрія про миколаївське ДБР? Зовсім непогана мрія, якщо подумати. Це ж значить розслідувати майже всі злочини чиновників і правоохоронців в Миколаївській, Одеській і Кіровоградській областях.

І от Євген Аблов рішуче крокував до успіху, тобто цього крісла. До підсумкового голосування Конкурсної комісії ДБР ще залишався цілий день, а в Інтернет вже злили список нібито погоджених переможців. Суддя Аблов був серед них. Ось вона, мрія – рукою подати, але наступного дня – шок.



Злита інформація

Найбільше голосів отримав Денега Олег Петрович, а не Євген Аблов. "Мені написали колеги в смс й привітали мене. Я навіть не сподівався. Вони кажуть: "Заглянь, в онлайні йде Комісія". Я переглянув і дійсно. Чесно кажучи, ще й результатами голосування, коли всі підняли руки, я був дуже здивований", – переможець конкурсу на посаду директора ТУ ДБР у місті Миколаєві Олег Денега.

Але Євген Аблов так просто не відмовився від мрії. Навпаки – з того дня почалася його головна боротьба.



Запис із прослушки

Директор ДБР Роман Труба відмовився призначати Олега Денегу на посаду, яку вже омріяв собі суддя Аблов. Через 5 місяців після завершення конкурсу директор ДБР написав переможцеві конкурсу таке: "Ви не спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями ефективно виконувати службові обов’язки".



Пояснення щодо відмови призначати Олега Денеги

Коли до голосування Конкурсної комісії залишався один день, в Інтернеті з’явилася важлива інформація: Олег Денега набрехав у своїй декларації.

І от що цікаво. Цю статтю опублікувала "Судово-юридична газета". Шеф-редактор цієї газети Святослав Пограничний недавно зайшов до Євгена Аблова на день народження. А взагалі давно і завзято захищає суддю у своїх текстах.



Святослав Пограничний прийшов на день народження до Євгена Аблова

Тобто в критичний момент конкурсу прихильники Аблова повідомили, що його конкурент Денега – корупціонер. І це було ще не все. Далі Інформацією зацікавилася громадська організація "Антикорупційний контроль України" і занесла її в НАБУ. Коли НАБУ відмовилося відкривати кримінальне провадження, ГО-шка наполягала і добилась свого через суд. Так Олег Денега став фігурантом криміналу.

Я так розумію, що її головна мета була дискредитувати мене в очах керівництва ДБР. Зробити, надати мені імідж такої одіозності якоїсь. І їм це вдалося,

– розповів Олег Денега.

НАБУ не знайшло в деклараціях Олега Денеги складу злочину. Але сьогодні Директор ДБР Роман Труба підтверджує: вся ця історія, яка почалася із публікації в "Судово-юридичній газеті", вплинула на його рішення відмовити переможцю конкурсу у призначенні.

Я, вивчивши всі документи, прийшов до висновку, що цей кандидат не володіє особистими і моральними якостями, які потрібні для зайняття цієї посади. Це були питання до заповнення його декларацій. Це були публікації про нього, про зайняття посади в органах прокуратури,

– заявив Роман Труба.

Паралельно з цим всім суддя Євген Аблов продовжував боротьбу за свою миколаївську мрію і оскаржив результати конкурсу в суді.

Далеко Євгену Аблову іти не довелося: позов він подав до того ж Окружного адмінсуду, в якому працює замом голови. А одночасно з ним у цьому ж суді результати Конкурсу до ДБР оскаржила громадська організація "Антикорупційний контроль України". Так, та сама, яка вимагала кримінального провадження щодо декларації конкурента судді Аблова.

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Тут організація зробила щось дивне: з різницею в пару днів подала два ідентичні позови. Від одного потім відмовилася. А на засідання по другому позову жодного разу не з’явилась.

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