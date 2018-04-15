Як Асад з інтелігента перетворився на тирана: думка експерта

Башар Асад вчився у Великій Британії і є за фахом лікарем офтальмологом, однак оточення чинного президента Сирії перетворило його на тирана, однак сам він мало на що здатен.

Про це заявив чинний політолог-арабіст та колишній військовий перекладач радянської армії в Сирії Григорій Косач у ефірі "Радіо Свобода".

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Свита створює короля, як завжди. Перебування при владі зробило його таким, яким він є сьогодні. Більш того, адже ми ж мало знаємо про те, як розвиваються події в колах вищої сирійської еліти. Звичайно, Асад є оточеним колишніми прихильниками свого батька (Хафез аль-Асад – колишній сирійський президент і міністр оборони, генерал – "24"), які зберегли ключові позиції в нинішній сирійської адміністрації. Тиснули та тиснуть на нього постійно. І, швидше за все, в рамках свого становища він мало на що здатен. З точки зору реальних дій він – дійсно людина слабка. Башар Асад – символ для всіх інших, але не більше того,

– зауважив фахівець.

За його словами, коли сирійський президент з'являється на телеекранах, або на базі Хмеймім, або в Москві, то складається враження, що він частково зберіг риси інтелігентного лікаря.

"Але їм крутять як хочуть ті, хто його оточує. Більш того, чи йдеться тільки про сирійське оточення глави режиму в Дамаску? Роль Ірану, іранських радників і генералів у зміні образу цієї людини, я думаю, була вирішальною. Саме вони, ймовірно, змінили його внутрішньо навіть більше, ніж колишня стара гвардія його батька", – додає політолог.

Нагадаємо, дружину Башара Асада – Асму – проголосили "першою леді пекла". Жінка, зокрема. володіє палацом вартістю у 1 мільярд доларів у Дамаску та витрачає шалені кошти на шопінг.