Як борються з негодою в регіонах України

Хуртовини, снігопади та ожеледиця – Україна другий день потерпає від зимової негоди. Потужний сніг заблокував центральні та південні області країни. У кількох регіонах обмежили рух вантажного транспорту. Водіїв просять бути обережними. А керівникам облдержадміністрацій узагалі заборонили виїжджати за межі своїх областей.

Черкащину засипало снігом. Кількакілометрові затори, непроїзні дороги, знеструмлені населені пункти. А вже на ранок в області пішов дощ. Через це півметрові замети перетворилися на снігову кашу та ожеледь.

Мешканці Черкас скаржаться – добиратись на роботу доводилось по кілька годин, адже дороги – нерозчищені, а громадський транспорт ходить з перебоями. Черкаські комунальники переконують – працюють у кілька змін, а на розчищення доріг кинули усю техніку.

Унаслідок негоди, на Черкащині, а також у Вінницькій, Кіровоградській та Одеській областях обмежили рух вантажного автотранспорту. Подекуди виникають затори на трасі Київ – Одеса. Втім, за даними Нацполіції, проїзду транспорту на цьому шляху нічого не заважає.

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А на Сумщині сьогодні вдосвіта зіткнулися маршрутка і снігоприбиральний трактор. Автобус їхав центральною вулицею села Вільшана, втім не впорався з керуванням і врізався в трактор, який чистив дорогу від снігу. Унаслідок зіткнення постраждали семеро пасажирів маршрутки.

Окрім центральних і південних регіонів погіршення погодних умов прогнозують і в Карпатах. На найближчі кілька днів у горах Івано-Франківської та на високогір’ї Закарпатської областей оголосили найвищий, третій рівень лавинної небезпеки.

На час негоди головам обласних і районних держадміністрацій, а також керівникам місцевого самоврядування заборонили залишати території своїх областей. На випадок, якщо доведеться ліквідовувати наслідки негоди.

Тим часом, у Києві снігового колапсу, який прогнозували синоптики, так і не сталось. Зранку у столиці був невеликий снігопад. Відтак сильних незручностей кияни не відчули – комунальники оперативно розчистили дороги від снігу. Також на в'їздах до міста встановили пункти обігріву. Втім, поки туди ніхто не звертався.

Загалом синоптики прогнозують, що негода протримається недовго. І від завтра в Україні вже потеплішає.