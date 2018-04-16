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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як декларування для громадських активістів допомагає антиукраїнській пропаганді у Європі

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Головне запитання, яке зараз мають посадовці Єврокомісії, що опікуються Україною (а в там діє спеціально команда для підтримки українських реформ на чолі з дуже професійним урядовцем, колись журналістом з Німеччини Пітер Вагнером; і європарламентарії, як Ребекка Хармс, яка теж з Німеччини; і наша бельгійська діаспора) мають одне запитання: "Як вам допомогти здолати вашу топ-корупцію?"

Європейські посадовці і європарламентарі ясно бачать, що закон про створення незалежного Антикорупційного суду намертво заблокований корумпованим Президентом і депутатами, яких у нашій Раді більшість; що декларації тих самих топ-корупціонерів третій рік по-справжньому не перевіряються; натомість тепер в Україні звітувати про своє майно мають ті громадяни, які намагаються контролювати посадовців та витрачання ними грошей платників податків.

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Зі слів тих європейських політиків та експертів, які підтримують Україну, оце декларування для громадських активістів насправді допомагає антиукраїнській пропаганді у Європі. Наші недруги використовують це як доказ, що ми не лише залишаємося корумпованою державою, а ще й стаємо недемократичною. Додатковим свинством є факт, що і Петро Порошенко, і інші керівники держави особисто пообіцяли європейцям скасувати е-декларації для активістів. І обдурили. Це у нас у політиці тебе, як правило, обманюють і вважають це нормальним, а у Європі чи США після такого просто закривають двері.

Петро Порошенко

Слава Богу, через розуміння важливості України в Брюселі двері не закривають. Єврокомісія далі намагається переконати наших керівників держави погодитися з утворенням незалежного Антикорупційного суду в обмін на сотні мільйонів євро фінансової допомоги.

Немає суду – немає грошей. Останнього разу ЄС заморозив надання нам 600 мільйонів євро, що еквівалентно 19 мільярдів гривень. Топ-корупція і тут нам дорого обходиться.

Я зараз раджу нашим європейським та американським колегам додати до цього тактику особистого дипломатичного тиску на наших топ-корупціонерів. Блокуєш утворення Антикорупційного суду – не зможеш поїхати у відпустку в Майамі. Атакуєш Антикорупційне бюро чи Антикорупційну прокуратуру – матимеш проблему з віллою у Європі. Упевнений, така тактика tough love ("жорсткого кохання" – 24) по відношенню до наших топ-корупціонерів з боку ЄС та США допоможе нам їх перемогти.

Автор: Єгор Соболєв
Теги: Новини України е-декларування Корупція Європа Новини політики Доброчесна країна Відеоблоги
Джерело: 24 Канал
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