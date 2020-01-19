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      Як готували до ведення вогню та доланню мінних полів: фото та відео стрілецького дня тероборони

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      Стрілецький день тероборони / Фото пресслужби

      Спільний стрілецький день провели підрозділи тероборони двох лівобережних районів Києва. Резервісти та військовозобов'язані оновлювали свої навички військової справи. Деякі долучилися цілими родинами.

      Навчали безпечного поводження зі зброєю та вибуховими речовинами, підготовлювали до ведення вогню, стрільби з різних положень, зупинки критичних кровотеч, проходженню мінних полів та розтяжок. Про це повідомила пресслужба 112 Окремої бригади територіальної оборони Києва.

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      "Це робиться для того, щоб кияни знали та вміли захистити свій дім. Наше гасло: "Захистимо свій дім! Захистимо Україну!" – зазначив командир Деснянського батальйону ТрО Богдан Машковський.

      Інструктор з позивним "Банзай" розповів, що є резервісти з різним вмінням знань та навичок. "Домедична допомога – це така річ така, що потребує постійного оновлення своїх навичок та доведення їх до автоматизму", – додав інструктор.

      Стріляли в різних позиціях: стоячи, з коліна та лежачи. Для когось це було вперше, проте резервісти з більшим досвідом ділились ним із новачками.


      Резервісти допомагали одне одному

      Крім бойових стрільб, бійці також взяли участь у тренуванні з лазерним тиром. Обладнання для цього надав Дмитро Топоренко зі Спілки ветеранів АТО Святошинського району столиці, який нещодавно прийняв рішення стати резервістом нашої бригади.

      Попри травму, був і командир 112 Окремої бригади територіальної оборони Микола Білосвіт, який відзначив співпрацю з громадськістю: "Ми вдячні громадським організаціям "Білі Вовки", "Український Легіон" та "Українська Тактика" за наданих інструкторів, а також товариству "Варта Київської Русі" – за базу для проведення заходу."

      Наступних вихідних відбудеться стрілецький день підрозділів тероборони Дніпровського та Оболонського району.

      Дивіться більше фото з тренувань від пресслужби:

      Дивіться відео: як відбувався стрілецький день тероборони

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Зброя
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