Як ініціатива ЄС EU4Busіness допомогла львівському підприємцю вийти на світовий рівень

Ініціатива Європейського Союзу EU4Business, а саме та її частка, яку імплементує ЄБРР, спрямована на підтримку та розвиток малих і середніх підприємств (МСП) шляхом проведення тренінгів, надання консультацій та адресної підтримки підприємствам, надання консультацій для виходу на експортні ринки та багато інших можливостей.

В рамках реалізації ініціативи ЄС EU4Business за підтримки ЄБРР також створено мережу Центрів інформаційної підтримки бізнесу (ЦІПБ) по всій території Україні, базою для яких виступили місцеві організації, що вже працюють з МСП. Зараз таких центрів є 15. Всі вони працюють над поліпшенням поінформованості МСП про цінність зовнішніх порад для розвитку бізнесу. Про це пише "Львівський портал".

Задача та сенс існування Центрів інформаційної підтримки бізнесу – надавати компаніям інформацію про можливості, що існують для них на ринку. В межах цієї місії Центри проводять для МСП високоякісні бізнес-заходи, орієнтовані на максимальну практичну користь та підвищення конкурентоспроможності цих підприємств, підвищити кваліфікацію для працівників тощо. ЦІПБ зосереджуються на довгостроковій співпраці, створюючи платформу для нетворкінґу, що допомагає у розв’язанні ключових проблем бізнесу: пошуку клієнтів, залучення інвесторів, виходу на нові ринки та найму найкращих кадрів.

Одним з таких підприємств, які змогли суттєво розвинутись завдяки навчанню у ЦІПБ, є Українська мануфактура меблів та столярних виробів Varenycia Manufacture. Ця компанія 8 рік поспіль займається виготовленням меблевих та столярних рішень: двері, сходи, панелі, будь-які меблі. Зараз вони дуже успішно працюють та стрімко розвиваються на міжнародному ринку, проте так було не завжди.

"Мені дерево подобалось завжди, але цю справу разом з братом розпочав у 2010 році. Ми хотіли робити дуже багато цікавих речей, але нам двом це давалось досить важко. Замовлення почали рости, і ми вже не справлятись, потребували додаткових працівників. І тут виникли проблеми: як робити меблі ми знали, а як керувати людьми – ні. Ми взагалі не знали, що таке управління персоналом, психологія працівника, HR-стратегія, маркетинг, менеджмент. Ми цікавилися в знайомих, намагались перейняти досвід, зрозуміти що треба робити, щоб налаштувати цю всю роботу. Але кожен із друзів-підприємців казав про іншу стратегію. Тому ми вирішили пройти навчання, а не працювати за чиєюсь дивною схемою.

Саме тут нам стало в пригоді навчання в Центрі інформаційної підтримки бізнесу , основаного на базі Smart People (організація, на основі якої в Рівному працює Центр інформаційної підтримки бізнесу – ред.). Десь в 2012 році ми почали відвідувати різні тренінги, курси про різні аспекти роботи. Кожен курс мав іншу тематику: сервіс, команда, фінанси, продажі, і так далі. З кожного з них ми черпали необхідну інформацію, щоб потім впроваджувати її в своїй роботі. Загалом на навчання ми їздили десь близько року", – розповів засновник Varenycia Manufacture Андрій Варениця.

На виробництві працює 25 працівників, проте власники розуміють, що зі збільшенням потужностей підприємства потрібно буде збільшувати штат. Після навчання на тренінгах від ЦІПБ їх це не лякає, а навпаки ще більше стимулює працювати.

"Ми жодного разу не пожаліли, що пройшли ці тренінги, бо вони й справді є дуже помічними. Якщо хтось сумнівається, чи це потрібно, то раджу не сумніватись, а йти вчитись. Нас навчили працювати з людьми, розказали про систему мотивації працівників, що таке маркетинг, як будувати команду, тощо. Але зазначу, що здобуті знання нам почали відкриватись в роботі десь за 2 роки. Це все треба переосмислити, адаптувати конкретно до свого бізнесу.

Найбільше, що нам допомогло з цих курсів – налагодження системи мотивації працівників. Раніше думали, що чим більше будем платити, тим довше найманий робітник буде з тобою. Але нас навчили, що працівникам в цеху потрібно мати нормований робочий день і гарантовані вихідні. Ми таке запровадили і побачили, що це працює! Раніше бувало таке, що всі затримувались на роботі до ночі, і думали, що робимо багато виробів. Але зараз, коли працівники о 18 годині йдуть додому, то роблять значно більше. Вони не витрачають багато часу на каву чи непотрібні перерви, і працюють значно швидше і якісніше", – ділиться Андрій Варениця.

Varenycia Manufacture може втілити в реальність майже будь-який проект, через що легко вийшла на експорт: компанія здійснює продажі по всій Україні, а також в Польщі, Австрії, Франції, Туреччині, Сицилії та Іспанії.

"В нас є золоте правило – ніколи не відмовлятись від замовлення. Навіть, якщо це якась ексклюзивна конструкція, то ми завжди погоджуємось це виготовити, а вже потім думаємо як. Це дуже цікавий досвід, який змушує всю команду разом придумувати шляхи реалізації об’єкту", – наголошує засновник підприємства.