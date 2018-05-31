Як кинути курити: 6 нестандартних способів
Лікарі з різних сфер в один голос радять відмовитися від куріння. Чому? Ця звичка неймовірно шкідлива і повільно вбиває людину. До Міжнародного дня без тютюнопаління ми зібрали для вас кілька незвичних способів кинути курити. Обирайте свій – та вперед до довгого і здорового життя.
Чому варто кинути курити?
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Почнемо з того, чому власне варто кинути курити. Адже ця звичка для багатьох є приємною, і позбуватися її хочуть не всі. Право кожного. Але варто пам’ятати, що куріння викликає суттєві патологічні зміни у головному мозку. Як розумієте, це вже не жарти.
Постійне вживання нікотину призводить до звикання, зниження чутливості до дії цієї речовини, а також збільшення кількості нікотинових рецепторів. При спробі кинути курити людина відчуває так званий синдром відміни. Це відчуття вкрай неприємне, щоб позбутися звички доводиться докладати зусиль.
Кинути курити можна на будь-якій стадії залежності
Приблизно третина українців у віці від 18 до 25 років є постійними курцями. Більш ніж половина курців свою першу цигарку викурили до 12 років! Всього в Україні приблизно 11,5 млн курців: 9,1 млн чоловіків та 2,5 млн жінок.
Три стадії тютюнової залежності
Перед тим, як кидати, варто розібратися – на якій стадії залежності ви перебуваєте. Фахівці виділяють 3:
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Куріння епізодичне, фізичної залежності немає. До півпачки вдень, цигарки розділені рівномірно протягом дня. Людина не відчуває потребу покурити після їжі. Але вже виникають перепади настрою.
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Від 10 до 30 сигарет на день. Обов'язкова потреба покурити вранці та після їжі. Організм вже страждає від наслідків куріння. Курець часто має гастрит, простудні респіраторні захворювання, алергії, наявні вегето-судинна дистонія, підвищення артеріального тиску. Негативний вплив на сон та пам'ять.
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Від півтори пачки сигарет в день. У курця хвороблива тяга до цигарок. Часто діагностують хронічну обструктивну хворобу легенів, передракові захворювання. Вранці людина сильно кашляє, організм намагається звільнитися від смол.
Зрозуміло, чим серйозніша у вас стадія залежності, тим важче буде позбавитися шкідливої звички. Імовірно, при 3 стадії варто звернутися до лікарів. Адже організму у цьому випадку потрібне комплексне лікування. Якщо ж ви впевнені, що можете впоратися самі – ось кілька ідей, як собі помогти.
Способи кинути курити
Гіпноз
Якщо не боїтеся – цікавий спосіб
Цей метод специфічний і не усі на нього наважаться. Однак, за допомогою гіпнозу можна у свідомості пов'язати куріння з негативними наслідками. Це б мало допомогти при боротьбі зі звичкою.
Акупунктура
Люди запевняють, що це допомогло їм позбавитися поганої звички
Традиційна китайська медицина практикує акупунтуру, тобто встромляння голок у певні точки на тілі. Метод використовують для зняття болю та в інших лікувальних цілях. Людям, які бажають кинути курити, теж пропонують пройти курс голковколювання.
Нюхати… неприємне
Дивний, але дієвий метод
Дуже нестандартний, малоприємний, зате точно нешкідливий метод. Курцям радять разом з тютюновим димом вдихати запахи тухлих яєць чи інший неприємний для людини запах. За кілька тижнів куріння буде асоціюватися з негативними емоціями, тож кинути буде неважко.
Лайм
Приємний і смачний метод кинути курити
Ще один спосіб, який точно не нашкодить. І навіть, якщо не допоможе у боротьбі з цигарками, все одно позитивно вплине на організм. Курцям радять вживати більше лаймів. Скибочки цього цитрусового можна використовувати замість нікотинових жуйок. До того ж, у фрукті багато антиоксидантів і вітаміну С. Саме тому лайм може допомогти у боротьбі з тягою до куріння.
Щоб не курити – жуйте
Смоли фруктових дерев зміцнюють зуби
Один з народних методів радить курцям жувати смоли плодових дерев. Підійде вишня, яблуня, абрикос. Це абсолютно безпечно і навіть корисно! Адже таке жування дезінфікує порожнину рота і покращує стан зубів.
Або – пополощіть рот
Носіть з собою баночку з відваром
І ще один спосіб. Людям, які кидають курити, радять полоскати рот спеціальним розчином кожен раз, коли з’являється непереборна тяга викурити цигарку. Відвар ви легко можете зробити вдома, він дешевий і абсолютно безпечний. Вам знадобиться: 1 чайна ложка подрібненого кореня аїру і 2 чайні ложки сушеної м'яти. Залийте трави склянкою окропу і дайте настоятися протягом години. Хочеться курити – полощіть рот цим відваром. Важливо, щоб баночка з рідиною завжди була біля вас.
Пам’ятайте, у боротьбі з курінням головне ваше щире бажання. Не засмучуйтеся, якщо кинути курити не вийде з першого разу. Не соромтеся звернутися по допомогу до фахівців. Редакція 24 Каналу бажає усім здоров’я!