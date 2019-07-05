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      Як команда Зеленського хоче виграти інформаційну війну на Донбасі: відповідь радника президента

      831 Читать новость на русском
      Микита Потураєв
      Микита Потураєв / 24 канал

      Про інформаційну війну з Росією на Донбасі у прямому ефірі 24 каналу під час ток-шоу "Політична анатомія" розповів радник команди президента з політичних питань Микита Потураєв.

      Артем Овдієнко, ведучий: Як Володимир Зеленський буде повертати цих людей в Україну? (йдеться про жителів окупованого Донбасу – 24 канал)

      Микита Потураєв, радник команди президента з політичних питань: Важко буде вести, звичайно, цю інформаційну війну. Але коротко. Перше – ми маємо туди пробити мовлення хоча б одного ефірного каналу, телевізійного. Хоча б одного радійного каналу.

      Також в "Політичній анатомії": Українці давно визначилися в темі мови, а політики продовжують маніпулювати, – соціолог

      Там стоять у них сучасні глушки. Вони сучасні, це не старі 70-х років КДБшні. Але технологія та сама. Але наші західні союзники нам обіцяли попередньо допомогти. Як то кажуть, "на кожну хитру гайку знайдеться свій болт". Допомогти обіцяли з обладнанням високотехнологічним, яке дозволяє обходити ті глушилки і все ж таки пробивати. Це перше.

      Дарія Кудімова, ведуча: Пробивати російськомовними каналами чи україномовними?

      Микита Потураєв: Пробивати звичайно спеціально створеним для цього російськомовним каналом.

      Дарія Кудімова: Мені здається, що якщо ми зараз тут усі навіть перейшли на російську мову, нас все одно би не дивилися на окупованому Донбасі, якби й мали змогу.

      Артем Овдієнко: Ми маємо спеціально створений державний канал. Він зветься канал іномовлення UA TV, ціле Міністерство інформаційної політики.

      Микита Потураєв: Маємо канал, маємо міністерство і маємо нуль результатів. Тому дозвольте туди з іншим контентом і російською мовою. Давайте подивимося, може інший результат отримаємо? Тому що як казав Ейнштейн, не варто повторювати один і той самий експеримент сто разів, очікуючи що на сто перший ти отримаєш чомусь інший результат.

      Читайте також: Путін хоче підсадити Зеленського на перевірений гачок

      Артем Овдієнко: А як ви фідбек оціните? Як дізнаєтеся, чи буде ваша робота результативною?

      Микита Потураєв: Інструмент – фокус-групи. Тисячі людей щотижня перетинають лінію фронту, чи як її називають лінію розмежування... Друге рішення – це платформа-агрегатор контенту, тому що ми не виграємо ту війну інформаційним мовленням. Вигравати треба теж розважальним у свою чергу. Ми ж не дарма заборонили російські серіали, і це треба було зробити. Тому що там отрута у кожному кадрі.

      Артем Овдієнко: А "Свати"?

      Микита Потураєв: Покажіть мені отруту в "Сватах". От якийсь там спецназ чи там щось з Охлобистіним, з Пореченковим і тд. Оце отрута. Де отрута в Сватах – я не бачу... Тобто маємо туди давати розважальний контент, маємо давати просвітницький контент, маємо давати новинний контент.

      Артем Овдієнко: Цим буде займатися Олександр Ткаченко і "95 квартал"? Хто цим буде займатися?

      Микита Потураєв: Треба залучати до цього гроші та інші ресурси західних партнерів. Треба залучати державні ресурси, це звичайно гроші. Треба створювати умови для державного приватного і для державного цивільного партнерства. Тому що треба туди залучати і великі медіагрупи. Всі. Тому що жоден "1+1" не закриє вимог такої платформи. Тогбто треба і Пінчука туди, і Ахметова туди.

      Дарія Кудімова: Зараз велика мідеагрупа Медведчука намалювалася, і її?

      Читайте також: Классическая медиапроституция, или Журналистика по-медведчуковски

      Більше про це – дивіться у повному випуску ток-шоу "Політична анатомія".

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Російська пропаганда Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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