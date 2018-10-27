Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня – в ніч на 28 жовтня. Тобто в ніч з 27 на 28 жовтня стрілки годинника треба буде повернути на годину назад. Щоб зміна часу не завдала великого дискомфорту, потрібно дотримуватися певних порад.

Перехід на зимовий час означає те, що люди спатимуть на годину більше, для більшості людей це вагомий плюс. На думку експертів, організм людини звикне до нового режиму протягом 2 тижнів.

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Нерідко переведення годинників два рази на рік (восени – на годину назад, весною – на годину вперед) призводить до того, що більшість людей потерпають від порушень сну, мають проблеми з концентрацією уваги, стають дратівливішими. Разом зі "зсувом" годинників знижується також працездатність людей.

Хоча розмови про те, що в Україні більше не переводитимуть годинники, ведуться не вперше – стрілки на циферблатах, регулярно два рази на рік – в останню неділю жовтня та березня продовжують "стрибати" туди-сюди. Власне, звідки така традиція?

Навіщо потрібне переведення годинників?

Майже сто років тому у Великобританії вперше вирішили двічі на рік переводити стрілки годинника – англійці вважали, що це допоможе значно економити витрату енергетичних ресурсів і вже в 1918 році цю ідею підтримали американці.

На сьогоднішній день літній і зимовий час діє більш ніж в 110 країнах світу на всіх широтах. І виправдовуються ці коригування роботи годинникових механізмів все так само: економія електроенергії та енергоносіїв, стійка робота єдиної енергосистеми країни, узгодженість транспортних вантажопотоків, організація теле-і радіомовлення.

А от не переводить годинників в цілому аж 161 країна, а саме: Гвінея, В'єтнам, Алжир, Афганістан, Ангола, Китай, Росія, Кенія, Індія, Об'єднані Арабські Емірати, Туніс, Перу, Японія, Південна Корея, Північна Корея, Філіппіни, Пакистан, Афганістан та інші.

На 15 хвилин пізніше

Лікарі та вчені, які займаються дослідженням психологічного та фізіологічного стану людину, виробили список рекомендацій, які допоможуть легше перейти на зимовий час та відчувати себе гармонійно та комфортно. Наприклад, спеціаліст з питань сну Річард Шейн в своїй колонці, розміщеній на сайті видання The Huffington Post, дав декілька порад, які допоможуть звикнути до нового ритму.

1. Пам’ятайте, що на вихідних ви напевно без особливих проблем залишалися спати ще довше, ніж на одну додаткову годину, так ваш організм може пристосуватися до більш пізнього засинання. Цей факт допоможе вам трохи заспокоїтися перед майбутнім переведенням часу.

2. Протягом тижня до переведення часу почніть лягати спати трохи пізніше. Спочатку рушайте спати на 15 хвилин пізніше. Потім, кожні два дні "зсувайте" графік ще на 15 хвилин. Це допоможе поступово зміщувати ваші ритми сну і синхронізувати їх зі зміною часу.

3. Також упродовж тижня спробуйте потроху зміщувати час ввечері. Це допоможе структурувати ваш вечір і трохи пересунути час перед сном.

4. Відкривайте штори, як тільки прокинетеся. Увечері, навпаки закривайте, щоб заспокоїтися перед сном.

5. Регулюйте яскравість світла в кімнаті, поступово зменшуючи освітлення з наближенням закінчення дня.

6. Починайте приготування до сну і потроху заспокоюйтеся за годину до моменту, коли приходить час для сну, згідно з новим графіком. Раніше, до переведення часу, в цей час ви вже спали.

7. Тепла ванна – чудовий спосіб, щоб розслабитися перед сном.



Тепла ванна – чудовий спосіб, щоб розслабитися перед сном​

8. Кофеїн і алкоголь заважають циклу сну. За день чи два до переведення часу – обмежте споживання цих напоїв. Це допоможе легше і природніше змістити графік сну.

9. Якщо вам потрібно подрімати в середині дня, зробіть це трохи пізніше, ніж зазвичай, і не довше 30 хвилин.

10. Якщо у вас є діти, допоможіть їм також поступово адаптуватися до переведення часу, наприклад, використовуючи поради 2-5.

Тренування організму

З практичними порадами Шейна погоджуються й наші вітчизняні лікарі та психологи. Приміром, вже в суботу "подумки" можна переводити годинникові стрілки, тобто не чекати ранку неділі, а попередньо підлаштувати свій режим дня під цей час, говорить головний лікар київського міського центру здоров’я Отто Стойка.

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Як варіант, каже він, можна лягати спати "по-старому", а вставатиме на годину раніше. Таким чином, буде більше часу в запасі зранку до виходу на роботу. А здоров’ю це не зашкодить: можна спокійніше поїсти, зробити більше справ й не забути про зарядку.

Більш виражено на переведення годинників реагують люди похилого віку, ті, хто чутливі до метеозмін або мають хронічні захворювання. Також слід ретельно слідкувати за режимом дня у дітей. Найкраща адаптація – повноцінний сон, до якого варто додати вечірні прогулянки,

– підкреслив Стойка.

Варто також бути готовим до того, коментує доцент кафедри клінічної психології Київського інституту сучасної психології та психотерапії Вікторія Пономарьова, що день зменшиться і коли за вікном буде темрява, залишатиметься чимало активного часу. Однак, не варто з цього приводу депресувати, а – сприймати як природній стан речей і заздалегідь підтреновувати організм.

Осінь – це справді пора, яку люди переносять важко. Не скажу, що важче, чим перехід із зими на весну. Потрібно готовим бути до того, що неприємні переживання загострюються. Але цього не варто лякатися. А приймати це як данність, деякі зміни, які відбуваються кожного року,

– зазначає Пономарьова.

Не забувайте обов’язково підіймати собі настрій, додає вона. Вечірні прогулянки, перегляд фільмів, улюблена музика, хобі, проведення часу з дітьми – робіть те, що приносить вам задоволення. І обов'язково підготуйтеся хоча б за день-два до "підкручування" годинника, щоб це не стало для вас несподіваним сюрпризом. Починати підготовку можна уже.

Навіщо переводити годинник? Перехід на літній і зимовий час вперше запровадили у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. У СРСР почали переводити стрілки годинників уперше лише в 1981 році. Нині понад 110 країн світу переходять на "літній" і "зимовий" час. А от не переводить годинників в цілому аж 161 країна, а саме: Гвінея, В'єтнам, Алжир, Афганістан, Ангола, Китай, Росія, Кенія, Індія, Об'єднані Арабські Емірати, Туніс, Перу, Японія, Південна Корея, Північна Корея, Філіппіни, Пакистан та інші. У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але під тиском громадськості ухвалену постанову було скасовано.