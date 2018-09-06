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Як написати листа Сенцову, щоб режисер його отримав

174 Читать новость на русском
Олег Сенцов голодує уже майже 4 місяці
Олег Сенцов голодує уже майже 4 місяці / Фото із відкритих джерел

Сестра незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже майже 4 місяці, закликає українців писати йому листи.

Про це Наталія Каплан написала у своєму Facebook.

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Вона запевнила, що листування з Олегом знову працює, але застерегла, що всі без винятку листи проходять цензуру.

Олег дуже цінує особисті листи, напишіть, що відбувається навколо вас, у вашому місті, що ви відчуваєте, про що думаєте,
– написала Каплан.

Сестра Сенцова також радить писати йому про політику.

"Він дуже цікавиться, що відбувається в Україні, та й в світі теж. Але пам'ятайте, що ви пишете в Росію. Якщо ви хочете, щоб лист пройшов, ніяких "Крим - це Україна", там це розцінюють, як кримінальний злочин за статтею "екстремізм", – попередила Каплан.

Жінка радить писати російською, оскільки до листів будь-якими іншими мовами доведеться чекати на нотаріально завірений переклад.

Відповіді від Олега Каплан порадила не викладати в інтернет.

Його це ображає. Або хоча б не викладайте повністю, обривка для ЗМІ та підтримки теми на плаву цілком вистачить, але так ви збережете добрі стосунки з Олегом,
– зазначила Каплан.

Сестра Олега Сенцова нагадала адресу, куди відправляти листи: 629400, Ямало-Ненецький автономний округ, м. Лабитнангі, вул. Північна, 33.

Напередодні петиція на підтримку Олега Сенцова на сайті Білого дому набрала необхідні 100 тисяч підписів

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини Росії Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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