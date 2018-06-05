Як носити мюлі: поради фешн-блогерів
Мюлі повертаються в моду до нас з 80-х. Це стильне взуття з відкритою п'яткою і щиколоткою, які стануть чудовим варіантом для літнього образу, Як їх носити і з чим поєднати, демонструють світові fashion блогери.
Зірки і блогери взувають мюлі на підборах і без з сукнями, джинсами, спідницями та інше. Цим самим, показують, як це взуття влітку може стати ідеальним під будь-який одяг.
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Пропонуємо Вам варіанти, з чим носити мюлі:
Стильно буде поєднати мюлі з класичними джинсами прямого крою.
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До прикладу, відома блогерка К'яра Ферраньї, яка часто взуває таке взуття і виглядає неперевершено. На фото італійка одягнула класичний тренч з блакитними джинсами і мюлі.
К'яра Ферраньї / Instagram
Крім цього, дівчина змогла вдало поєднати мюлі з яскравим леопардовим принтом.
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К'яра Ферраньї / Instagram
Ще одна відома блогерка Asiyami Gold також часто взуває мюлі і публікує фото літніх луків в Instagram.
На фото дівчина поєднала стильне взуття тілесного кольору з білими джинсами і білою сорочкою.
Крім того, мюлі можна взувати разом із сукнею.
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Мюлі на високий чи низьких підборах і спідниця-міді створять безпрограшний ніжний образ.
Ще один чудовий варіант – кюлоти. Широкі вкорочені брюки з візерунком створюють цікавий ансамбль із мюлями на низьких підборах або із тонкою підошвою.
Цікаво, що шанувальники культового серіалу "Секс і місто" часто могли побачити головну героїню Керрі Бредшоу у цьому взутті.
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Серіал "Секс і місто"