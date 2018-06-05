Як носити мюлі: поради фешн-блогерів

Мюлі повертаються в моду до нас з 80-х. Це стильне взуття з відкритою п'яткою і щиколоткою, які стануть чудовим варіантом для літнього образу, Як їх носити і з чим поєднати, демонструють світові fashion блогери.

Зірки і блогери взувають мюлі на підборах і без з сукнями, джинсами, спідницями та інше. Цим самим, показують, як це взуття влітку може стати ідеальним під будь-який одяг.

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Пропонуємо Вам варіанти, з чим носити мюлі:

Стильно буде поєднати мюлі з класичними джинсами прямого крою.

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До прикладу, відома блогерка К'яра Ферраньї, яка часто взуває таке взуття і виглядає неперевершено. На фото італійка одягнула класичний тренч з блакитними джинсами і мюлі.



К'яра Ферраньї / Instagram

Крім цього, дівчина змогла вдало поєднати мюлі з яскравим леопардовим принтом.

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К'яра Ферраньї / Instagram

Ще одна відома блогерка Asiyami Gold також часто взуває мюлі і публікує фото літніх луків в Instagram.

На фото дівчина поєднала стильне взуття тілесного кольору з білими джинсами і білою сорочкою.

Допис, поширений Asiyami Gold (@asiyami_gold) 19 Вер 2017 р. о 11:21 PDT

Допис, поширений Asiyami Gold (@asiyami_gold) 30 Сер 2017 р. о 9:24 PDT

Крім того, мюлі можна взувати разом із сукнею.

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Допис, поширений Asiyami Gold (@asiyami_gold) 30 Лип 2017 р. о 5:17 PDT

Допис, поширений користувачем @mes_florileges 3 Чер 2018 р. о 11:30 PDT

Мюлі на високий чи низьких підборах і спідниця-міді створять безпрограшний ніжний образ.

Допис, поширений Asiyami Gold (@asiyami_gold) 6 Січ 2017 р. о 12:19 PST

Ще один чудовий варіант – кюлоти. Широкі вкорочені брюки з візерунком створюють цікавий ансамбль із мюлями на низьких підборах або із тонкою підошвою.

Цікаво, що шанувальники культового серіалу "Секс і місто" часто могли побачити головну героїню Керрі Бредшоу у цьому взутті.

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Серіал "Секс і місто"