Як підготувати дитину до школи: поради Супрун

Перед початком нового навчального року батькам необхідно зробити декілька кроків.

Про це зазначила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

Читайте також: Які природні явища небезпечні для очей

1. Необхідно обрати лікаря для дитини і пройти профілактичний огляд.



Необхідно обрати лікаря для дитини

2. Батьки повинні перевірити, чи у дитини є всі необхідні щеплення. Якщо ж немає – тоді варто надолужити і провести вакцинацію.

3. Придбайте необхідні речі для школи – приладдя та одяг. З особливою ретельністю варто підійти до вибору портфеля, він повинен мати ортопедичну спинку та світловідбивні елементи.



Придбайте необхідні речі для школи

4. Облаштуйте робоче місце дитини. Тут важлива висота парти, розмір шрифту у підручнику, освітленість, тощо.

5. Привчіть дитину дотримуватися правил гігієни. Найпростіше та найголовніше правило – мити руки після туалету.

6. Налаштуйте дитину психологічно. Це дуже важливий аспект як для дітей, так для дорослих.