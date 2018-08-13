19:12
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 19°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Діти
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як підготувати дитину до школи: поради Супрун

31 Читать новость на русском
Як підготувати дитину до школи
Як підготувати дитину до школи / eyeni.info

Перед початком нового навчального року батькам необхідно зробити декілька кроків.

Про це зазначила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

Читайте також: Які природні явища небезпечні для очей

1. Необхідно обрати лікаря для дитини і пройти профілактичний огляд.

Необхідно обрати лікаря для дитини
 Необхідно обрати лікаря для дитини

2. Батьки повинні перевірити, чи у дитини є всі необхідні щеплення. Якщо ж немає – тоді варто надолужити і провести вакцинацію.

3. Придбайте необхідні речі для школи – приладдя та одяг. З особливою ретельністю варто підійти до вибору портфеля, він повинен мати ортопедичну спинку та світловідбивні елементи.

Придбайте необхідні речі для школи
Придбайте необхідні речі для школи

4. Облаштуйте робоче місце дитини. Тут важлива висота парти, розмір шрифту у підручнику, освітленість, тощо.

5. Привчіть дитину дотримуватися правил гігієни. Найпростіше та найголовніше правило – мити руки після туалету.

6. Налаштуйте дитину психологічно. Це дуже важливий аспект як для дітей, так для дорослих.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Уляна Супрун Діти Освіта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: визначні місця Сумщини, які вражають красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: визначні місця Сумщини, які вражають красою
Уляна Корицька
Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
сьогодні, 17:00 Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
Юрій Бутусов
Міс Україна Всесвіт: які красуні перемагали в престижному конкурсі
сьогодні, 16:00 Міс Україна Всесвіт: які красуні перемагали в престижному конкурсі
Юлія Михайлова
До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
сьогодні, 15:00 До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
Микола Давидюк
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сьогодні, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук