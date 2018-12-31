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      Як правильно пити, щоб не було симптомів похмілля

      677 Читать новость на русском
      Як правильно пити, щоб не було симптомів похмілля
      Як правильно пити, щоб не було симптомів похмілля / karinatours.com

      Після шаленого вечора чи ночі наступного ранку половина людей відчуває симптоми похмілля.

      Доцента кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Сергій Акентьєв, нарколог Олега Страшок та психолог Вікторія Скуратова в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 розповіли, як правильно вживати алкоголь, щоб не було неприємних наслідків.

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      Уникнути похмілля можна, якщо не вживати алкоголь, тобто запобігти отруєнню та неприємних симптомів. Коли ви вживаєте алкоголь, то варто пам’ятати про критичну дозу виникнення похмілля і індивідуальну міру, яку бажано розподілити на час вечірки.

      via GIPHY

       
      Похмілля – симптоми
      • Нестерпний головний біль пульсуючого характеру;
      • Сухість у роті, печія, спрага;
      • Серцебиття, порушення ритму серця;
      • Підсилене виділення сечі, порушення стільця;
      • Різке психічне сприйняття навколишнього середовища, тремтіння кінцівок і всього тіла, дратівливість;
      • Почервоніння очей, чутливість до світла і шуму, втрата апетиту;
      • Депресія., може охопити так звана "адреналінова туга" – почуття провини, відчуття, що напередодні зробив щось неналежне і неправильне.

      Доцент Сергій Акентьєв вважає, що трапезувати та пити алкоголь – це не способі отруїти себе, а спосіб культурно провести час у колективі. Він радить з’їсти одну чайну ложку вершкового масла з одним яйцем, що може захистити від швидкого сп'яніння.

      Перед вживанням алкоголю експерти радять з’їсти одну чайну ложку вершкового масла з яйцем
      Перед вживанням алкоголю експерти радять з’їсти одну чайну ложку вершкового масла з яйцем

      Сергій Акентьєв радить дотримуватися таких правил:

      1. За кожним тостом пийте не більше ковтка спиртного.
      2. Не вживайте спиртні напої на голодний шлунок.
      3. Уникайте вживання різних видів алкогольних напоїв.
      4. Не забувайте перекус до і після вживання спиртного.
      5. Запивайте алкоголь апельсиновим або вишневим соком, негазованою водою.
      6. Час від часу виходьте з-за столу, можете подихати свіжим повітрям, поспілкуватися з друзями.

       
      Психолог Вікторія Скуратова
      “Міцний алкоголь рідше викликає похмілля. Частіше викликають солодкі напої, коктейлі та інші. Сивушні масла, що містяться в самогоні, темному пиві, текілі, віскі також посилюють похмілля. Ніколи не варто змішувати різні напої, не варто запивати алкоголь газованими напоями”.

      Нарколог Олег Страшок наголосив, зазначає, що людині важливо виспатися, щоб краще себе почувати. При відсутності такої можливості експерт не радить пити алкоголь. Не варто пити спиртні напої, якщо ви погано почуваєтеся, перебуваєте у банях та саунах.

      Повну версію інтерв'ю з експертами про похмілля читайте тут.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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