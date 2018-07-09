Як смартфон впливає на здоров’я

Смартфони давно стали невід’ємною частиною життя сучасної людини. Однак, попри те, що вони спрощують нам життя, ці ґаджети можуть і завдавати шкоди здоров’ю людини.

Про це пише видання epravda.com.ua.

Отож, як смартфони впливають на здоров’я людей.

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Вага

Як вже було сказано, смартфони спрощують наше життя. Однак, саме через це люди менше рухаються, що й негативно вливають на вагу. Не треба зустрічатись з друзями, щоб поговорити, не треба йти до магазину – можна замовити доставку тощо.

Спина

Через постійний нахил голови вниз до смартфону можуть викликати неправильне навантаження на спину, що в результаті може призвести до проблем зі спиною. Також погіршується постачання крові до мозку, що призводить до головного болю і підвищеної стомлюваності.

Зір

Випромінювання від смартфонів, а також не дуже зручний чи надто дрібний шрифт негативно впливають на зір, та в результаті можуть погіршити його функції.

Слух

Погіршити слух може не сам смартфон, а навушники, які дуже часто використовують у парі з пристроєм. Це призводить до індукованої втрати слуху — процесу, коли складно розібрати мову, особливо при наявності фонового шуму.

Сон

Світло екрана, від якого неможливо відірватися перед сном, негативно позначається на відпочинку. Це призводить до безсоння і тривожного сну. З 1991 року по 2015 рік кількість підлітків, які не досипають, зросла на 57%.

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Депресія

Тут знову ж таки звинувачуємо не так сам пристрій, як соцмережі, які ми регулярно переглядаємо. Адже у віртуальному світі користувачі поширюють "ідеальні" фото, які можуть викликати депресію у інших.

Пам'ять

Смартфон використовує за нас дуже багато повсякденних функцій. Якщо раніше людина знала номери телефонів близьких і друзів напам'ять, могла продекламувати кілька віршів і назвати основні дати історії, то зараз в цьому немає необхідності. Тож в результаті погіршується пам'ять.

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